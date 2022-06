11º Festival de Dança terá apresentações de 19 coreografias de grupos de Paranavaí e região

Nos próximos dias 8, 9 e 10 de julho (sexta-feira, sábado e domingo), a Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade e a Praça dos Pioneiros serão palco da 11ª edição do Festival de Dança. Grupos de dançarinos de Paranavaí e região vão apresentar 19 coreografias de vários gêneros e estilos de dança, mostrando toda a arte do movimento corporal. As apresentações são gratuitas para toda a comunidade.

Na sexta-feira, dia 8 de julho, o Ballet de Londrina estará a cargo da abertura oficial do Festival, com a apresentação do espetáculo “Oração pelo fim do mundo”. No elenco, 12 bailarinos vão levar ao palco questões relevantes da atualidade como o preconceito, a intolerância, o ataque às minorias, a violência, o bullying, as guerras, o ódio e o genocídio. A apresentação está marcada para às 20h, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade. A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente na Casa da Cultura ou na Fundação Cultura.

Nos dias 9 e 10 de julho (sábado e domingo) as apresentações dos grupos inscritos acontecem na Praça dos Pioneiros. No sábado, dia 9, serão 10 coreografias de grupos de Paranavaí, Nova Aliança do Ivaí e Santa Cruz de Monte Castelo se apresentando, sendo três apresentações da categoria Infantil e sete da categoria Juvenil/Adulto.

No domingo (10/7), último dia do Festival, quem faz a abertura da noite é o Grupo Pôr do Sol, do município de Quinta do Sol-PR, com uma apresentação especial de danças folclóricas no espetáculo “Fandango do Paraná”. A apresentação do grupo começa às 18h. Logo em seguida, grupos de Paranavaí e Mirador apresentam 9 coreografias, sendo quatro da categoria Infantil e cinco da categoria Juvenil/Adulto.

Este ano, a Fundação Cultural abriu Convite Público para os grupos de dança do município e região interessados em apresentar coreografias no 11º Festival de Dança de Paranavaí.

Confira a programação completo do 11º Festival de Dança de Paranavaí:

Sexta-feira – 8 de julho

- 20h - Espetáculo: “Oração pelo fim do mundo” - Ballet de Londrina

Local: Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade

Classificação indicativa: 16 anos

Sábado – 9 de julho

- 19h - Apresentações dos grupos inscritos no Festival

CATEGORIA INFANTIL

1ª - Grupo de Ballet SCFV

Coreografia: Flores encantadas

Nova Aliança do Ivaí-PR

2ª - Sweet Dance kids

Coreografia: Meu sonho é dançar

Paranavaí-PR

3ª - N.A Crew

Coreografia: Way dance

Nova Aliança do Ivaí-PR

CATEGORIA JUVENIL/ADULTO

4ª - Corpo de Ballet Tayna Mateus

Coreografia: Alvorada

Paranavaí-PR

5ª - Studio Corpo e Ritmo

Coreografia: Movies

Paranavaí-PR

6ª - Elite of Dance Music - Colégio CESCOM

Coreografia: Ritmo e Poesia

Santa Cruz de Monte Castelo-PR

7ª - Corpo de Ballet Tayna Mateus

Coreografia: Transformação

Paranavaí-PR

8ª - Studio Corpo e Ritmo

Coreografia: Chicago

Paranavaí-PR

9ª - Angels Dance

Coreografia: Bachata dance

Paranavaí-PR

10ª - Grupo de Dança Beatriz Subtil

Coreografia: Coração de vidro

Paranavaí-PR

Domingo – 10 de julho

- 18h – Abertura - Grupo Pôr do Sol (Quinta do Sol-PR)

- Apresentações dos grupos inscritos no Festival

CATEGORIA INFANTIL

1ª - CIA Infantil CBTM

Coreografia: Brincar de descobrir

Paranavaí-PR

2ª - Grupo de Dança CECAP

Coreografia: As diferenças que nos unem

Paranavaí-PR

3ª - CIA Infantil CBTM

Coreografia: Jardim encantado

Paranavaí-PR

4ª - God of Battle

Coreografia: Mídias sociais para os palcos

Mirador-PR

CATEGORIA JUVENIL/ADULTO

5ª - Grupo Balance

Coreografia: O Som do Silêncio

Paranavaí-PR

6ª - Urban C.B.T.M. Tayna Mateus

Coreografia: Cotidiano

Paranavaí-PR

7ª - Agir Dance

Coreografia: Desconstrução

Paranavaí-PR

8ª - Studio Corpo e Ritmo

Coreografia: My art, my feeling

Paranavaí-PR

9ª - Watts Crew

Coreografia: Manicômio

Paranavaí-PR

