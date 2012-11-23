Início

14 grupos se apresentam no 17º Festival de Corais de Paranavaí

Publicado em 29 de Agosto de 2025

  

Aproximadamente 400 integrantes de 14 coros participarão da 17ª edição do Festival de Corais de Paranavaí, que será realizado no dia 6 de setembro, no Centro de Eventos. O festival é gratuito e aberto ao público, com início das apresentações às 17h.

Participarão desta edição os seguintes coros:
- Coral da Igreja Presbiteriana de Paranavaí (Paranavaí/PR);
- Coral Infantil - Projeto Ammigo (São Manoel do Paraná/PR);
- Coral Recordar é Viver (Amaporã/PR);
- Coral Jovens de Ontem e Coral do Projeto Caminhos do Som (Maringá/PR);
- Coral Infantojuvenil Luminis Cantare (Paranavaí/PR);
- Coral Juvenil - IFPR - Campus Paranavaí (Paranavaí/PR);
- Coro Jovem - IFPR - Campus Paranavaí (Paranavaí/PR);
- Coral Sicoob Metropolitano de Paranavaí (Paranavaí/PR);
- Coral Vívere (Paranavaí/PR);
- Coral Sol Maior (Colorado/PR);
- Coral Agentes da Paz - AGEPAZ (Paranavaí/PR);
- Coral da Escola de Artes da Fundação Cultural / IPAC (Paranavaí/PR);
- Coral Cocamar (Maringá/PR);
- Coral Municipal de Teodoro Sampaio (Teodoro Sampaio/SP).

Assim como nas edições anteriores, os objetivos do Festival são proporcionar intercâmbio cultural, difusão, integração, incentivo, desenvolvimento e fortalecimento dos laços entre corais regionais, nacionais e o público; prestigiar e valorizar o trabalho desenvolvido por aqueles que se dedicam ao canto coral; e estimular a prática e o crescimento dessa expressão artística.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






Design by Gustavo Picoloto