14º Festival de Dança de Paranavaí terá 41 coreografias em dois dias de apresentações

A Praça dos Pioneiros será novamente o palco da arte e da expressão corporal neste fim de semana com a realização do 14º Festival de Dança de Paranavaí. O evento acontece neste sábado (5/7) e domingo (6/7), com entrada gratuita para o público.

Ao todo, serão apresentadas 41 coreografias nas categorias Infantil e Juvenil/Adulto, reunindo grupos de dança de sete municípios da região: Paranavaí, Cianorte, Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí, Tamboara e Terra Rica.

As apresentações começam às 19h30 no sábado e às 18h no domingo. A Fundação Cultural reforça que o público deve chegar com antecedência para não perder nenhuma performance.

O Festival de Dança é uma iniciativa que valoriza os talentos locais e regionais, promovendo a integração entre grupos e oferecendo uma vitrine para diferentes estilos e linguagens da dança.

Confira os grupos que vão se apresentar no 14º Festival de Dança de Paranavaí:

- Ballet IPAC/Fundação Cultural - Paranavaí/PR;

- Ballet Lohayne Fernandes - Paranavaí/PR;

- Ballet Municipal de Paraíso do Norte/PR;

- Companhia Infantil Tayna Mateus - Paranavaí/PR;

- Corpo de Ballet Tayna Mateus - Paranavaí/PR;

- Grupo de Dança da Escola Municipal Professora Delézia KopKo - São Carlos do Ivaí/PR;

- Grupo de Dança IFPR - Campus Paranavaí/PR;

- Grupo de Dança IPAC/Fundação Cultural - Paranavaí/PR;

- Grupo de Dança Rebeca Caroline - Terra Rica/PR;

- N.A CREW - Nova Aliança do Ivaí/PR;

- On The Beat - Tamboara/PR;

- Projeto Pia - São Carlos do Ivaí/PR;

- Puro Agito - Cianorte/PR;

- Puro Agito Kids - Cianorte/PR;

- Studio Arte Corporal - Paraíso do Norte/PR;

- Studio Corpo e Ritmo - Paranavaí/PR.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí