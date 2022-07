15 declamadores participam da Audição Pública do 29º Festival Zé Maria no próximo sábado

No próximo sábado, dia 30 de julho, 15 declamadores sobem ao palco na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade para a Audição Pública de avaliação de mérito do 29º Festival Zé Maria de Declamação. O evento é aberto ao público gratuitamente e as apresentações começam às 19h.

Os declamadores se inscreveram através do Edital de Concurso Cultural nº 02/2022 – FEMUP. O Festival Zé Maria está sendo realizado através de uma Audição Pública, descrita no Edital como um requisito para a modalidade Declamação do FEMUP. Nesta edição os textos declamados serão poesias constantes nas antologias das edições que compreendem o período de 1980 a 1999.

“Durante a Audição do Festival Zé Maria será avaliado, de forma democrática e transparente, o mérito da performance do declamador. A partir dessa avaliação, que será feita por uma Comissão Julgadora, serão selecionados e contemplados com premiação os 12 declamadores que atuarão durante a programação do FEMUP em novembro”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Confira quais serão as declamações da Audição Pública do 29º Festival Zé Maria:

• Val Barbosa(Paranavaí/PR), com a poesia “Rondó”, de Paula Andrade de Moraes. FEMUP/1993;

• Jeferson Douglas Bicudo (Paranavaí/PR), com a poesia “Elegia a nós mesmos”, de Max de Figueiredo Portes. FEMUP/1988.

• Ana Helena Alves Teixeira (Paranavaí/PR), com a poesia “Elegia ao Nordeste”, de Udenir Cordeiro Tenório. FEMUP/1983.

• Rayani Segantini de Araújo (Paranavaí/PR) com a poesia “O que é que os senhores fazem?”, de Fernando Antônio Silva. FEMUP/1991.

• Giovanni Gimenez (Paranavaí/PR) com a poesia “Penumbra”, de Vinicius Holanda de Castro. FEMUP/1999.

• Lívia Micheletti Carneiro (Paranavaí/PR) com a poesia “Não tenho a palavra a mão”, de Helder Louis Rodrigues. FEMUP/1992.

• Jaqueline dos Anjos Lira (Paranavaí/PR) com a poesia “Viagens”, de Sérgio Bernardo. FEMUP/1995.

• Fabiana Marinho (Paranavaí/PR) com a poesia “Miséria urbana”, de Paulino Macarius Motter. FEMUP/1987.

• Jessica Marinho da Silva de Sá (Paranavaí/PR) com a poesia “Um ventre em cena”, de Ariovaldo Guirelli. FEMUP/1987.

• Beatriz Subtil, Janiele de Carvalho e Luciana Guedes da SELVA CIA. DE TEATRO (Paranavaí/PR) com a poesia “Meu canto”, de Anicete Assis Filho/Viviane Cristina Rosatto. FEMUP/1989.

• Milena Plahtyn Fernandes (Maringá/PR) com a poesia “Penumbra”, de Vinícius Holanda de Castro. FEMUP/1999.

• Amanda Maria Larsen de Souza (Paranavaí/PR) com a poesia “Amor é a coisa melhor do mundo”, de Pseudo. Trino. FEMUP/1980.

• Jonatan da Silva Aguido (Paranavaí/PR) com a poesia “O poeta e o poema”, de Olga Savary. FEMUP/1999.

• Karina Lima (Paranavaí/PR) com a poesia “O menino poeta”, de Cícero Braz Acaiaba. FEMUP/1989.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí