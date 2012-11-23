15º Festival de Dança de Paranavaí terá 51 coreografias; confira os grupos de dança

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural (FC), realizará a 15ª edição do Festival de Dança de Paranavaí no sábado e no domingo, 4 e 5 de julho, na Praça dos Pioneiros. Ao todo, serão apresentadas 51 coreografias nas categorias Infantil e Juvenil/Adulto.

Grupos de dança de Paranavaí, Goioerê, Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, Sarandi, Tamboara e Terra Rica participarão do Festival.

As apresentações começam às 19h30 no sábado e às 18h no domingo. De acordo com a Fundação Cultural, é imprescindível que o público chegue com antecedência para acompanhar todas as coreografias.

O Festival de Dança é realizado uma vez por ano em Paranavaí. Segundo a FC, o evento apresenta diferentes estilos e linguagens da dança.



Confira os grupos que vão se apresentar no 15º Festival de Dança de Paranavaí:

- Balezinho Ativo da Tia Beca - São João do Caiuá/PR;

- Ballet Primeiros Passos - Grupo de Excelência em Dança - Sarandi/PR;

- Bolder Movimento Urbano - Paranavaí/PR;

- Bruna Akemi Cia de Dança - Paranavaí/PR;

- Corpo de Ballet Tayna Mateus - Paranavaí/PR;

- Energia Urbana - São Carlos do Ivaí/PR;

- Escola de Dança Kássia Reis - Paranavaí/PR;

- Grupo de Ballet do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Paranavaí/PR;

- Grupo de Dança AC - Paranavaí/PR;

- Grupo de Dança da Casa da Cultura - Secretaria de Cultura de Goioerê/PR;

- Grupo de Dança IPAC/Fundação Cultural - Paranavaí/PR;

- Grupo de Dança Rebeca Caroline - Terra Rica/PR;

- Grupo de Danças Urbanas do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Paranavaí/PR;

- Grupo Experimental de Dança SCFV - São João do Caiuá/PR;

- Jazz Infantil Escola Balance - Paranavaí/PR;

- JORAC Dance no Altar - Paranavaí/PR;

- Na Ponta Ballet Studio - Paranavaí/PR;

- N.A CREW - Nova Aliança do Ivaí/PR;

- On The Beat Crew - Tamboara/PR;

- Projeto Pia - Tamboara/PR ;

- Studio Arte Corporal - Paraíso do Norte/PR;

- Studio Corpo e Ritmo - Paranavaí/PR.

- Studio de Ballet Andressa Carvalho - Paranavaí/PR.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí