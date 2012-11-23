18º Festival de Corais de Paranavaí recebe inscrições até 10 de agosto

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, está com inscrições abertas para a 18ª edição do Festival de Corais de Paranavaí, que será realizada no dia 29 de agosto, a partir das 17h, no Centro de Conferências Professora Luzia Bana, na Unespar.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de agosto, por meio do formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2rFzIblfJzFGGK3WCD5mIzgOmFUep....

Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural do município, o Festival de Corais promove o intercâmbio entre grupos vocais de diferentes cidades, e proporciona ao público apresentações de diversos estilos e repertórios. Além disso, fortalece a produção artística local e regional, contribuindo para a difusão da música coral e incentivando a formação de novos talentos.

De acordo com o Diretor Presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, Rafael Torrente, o Festival de Corais representa um importante momento de encontro entre artistas e a comunidade.

"É uma celebração da cultura, da união e da sensibilidade que a música desperta nas pessoas. É um momento em que diferentes grupos compartilham seus talentos, e emocionam o público. Nosso objetivo é fortalecer essa tradição e garantir que a população tenha acesso a apresentações gratuitas e de qualidade, sempre valorizando os artistas e incentivando a cultura em Paranavaí", destacou Rafael.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí