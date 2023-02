1ª edição do Festival Suruquá terá shows gratuitos com as bandas Malta e Rosa de Saron

Quando o assunto é cultura, a Prefeitura de Paranavaí não para de inovar. Vem aí a 1ª edição do Festival Suruquá. “É um novo festival que terá apresentações de bandas que já participaram de concursos e outros grandes festivais e hoje estão em evidência no cenário nacional. Nossa primeira edição vai ser o Suruquá Rock e teremos shows gratuitos com as bandas Malta e Rosa de Saron, no dia 18 de março, em frente às escadarias do Estádio Municipal Waldemiro Wagner”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

A Banda Malta foi formada em 2013 e ganhou notoriedade após sua vitória na 1ª temporada do show de talentos Superstar, da Rede Globo. Com a música “Diz pra mim”, a banda ganhou vários prêmios e segue levando seu estilo rock romântico por todo o Brasil.

Formada em 1998, a banda Rosa de Saron surgiu compondo suas próprias músicas e participantes de festivais, ao longo dos anos a banda alcançou sucesso e reconhecimento nacional tanto dentro como fora do meio cristão. Com mais de 30 de anos de estrada, a Rosa de Saron mantém sua essência de fazer rock com qualidade.

Na avaliação de Torrente, “o Festival Suruquá faz parte de uma ação ainda maior, de desenvolvimento do turismo de eventos em Paranavaí. O potencial da cidade neste segmento ficou muito evidente e consolidado com as ações realizadas em 2022. O show da banda Angra, por exemplo, que também aconteceu em frente às escadarias do Estádio, atraiu turistas de várias cidades do Paraná e de estados vizinhos como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, movimentando de forma significativa o comercio gastronômico e a rede hoteleira da nossa cidade. A ideia é que o Festival Suruquá seja realizado todos anos e se torne permanente, não só no segmento do rock, mas de outros ritmos também”, complementa.

Vale lembrar que o município desenvolve um grande trabalho de incentivo a novos compositores e músicos com a realização do FEMUP, que este ano está na 58ª edição. Além disso, a Fundação Cultural já está preparando um credenciamento para que bandas, grupos e artistas solo participem de outras ações durante o ano como o Samba na Praça, FlashBack na Praça, Festival de Música Raiz e outros.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí