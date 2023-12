26ª edição do Festival Monteiro Lobato envolve alunos de 4º e 5º ano das escolas municipais

Alunos dos 4ºs e 5ºs anos de 19 escolas da rede municipal de ensino de Paranavaí estão participando esta semana da 26ª edição do Festival Monteiro Lobato, um projeto de incentivo à leitura, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação. Além dos alunos, o projeto envolve os professores de Língua Portuguesa, famílias e toda a comunidade escolar. Nesta quarta e quinta-feira (29 e 30), as crianças sobem ao palco no Centro de Eventos e fazem esquetes e apresentações musicais com danças, intercaladas com leituras de textos produzidos pelos alunos.

“Este ano, o Projeto Monteiro veio com uma nova proposta. Com a temática ‘Semeando a leitura e a escrita com a contribuição de obras de escritores brasileiros’, pela primeira vez envolvemos as turmas de 4º ano nas apresentações de culminância. E além de avordar obras, literaturas e biografia de Monteiro Lobato, os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer a escritora brasileira Cecília Meireles, despertando, incentivando e promovendo a leitura como fonte de conhecimento a partir das obras desses grandes escritores brasileiros”, explicou a supervisora pedagógica de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação e coordenadora do projeto, Rosângela Viana.

Outra novidade para este ano foi o lançamento da “2ª Coletânea de textos: Pequenos leitores, grandes escritos”, simultaneamente ao Projeto Monteiro Lobato. Na coletânea, os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA são os escritores das histórias, enquanto as ilustrações foram produzidas pelas crianças da Educação Infantil das escolas, CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) conveniados. E aluna vencedora da ilustração da capa da Coletânea 2023 foi a Manuela Barbosa da Silva, da Escola Municipal do Campo Professora Edith Ebiner Eckert, na Chácara Jaraguá.

Para a secretária de Educação do município, Adélia Paixão, “tudo que envolve a leitura e a interpretação, como o Projeto Monteiro Lobato e a Coletânea de textos e ilustrações, engloba conhecimento para todas as áreas. Sem a leitura, a escrita, a produção de texto e a interpretação, não é possível aprender muito nas demais disciplinas. Só podemos parabenizar a todos os profissionais da Educação que trabalharam durante o ano com muito afinco para gerar as propostas que estamos assistindo durante as apresentações”.

“Nós ficamos emocionados de assistir a essas apresentações, de ver tanta dedicação, tanto talento e tanto cuidado que se tem com a Educação em Paranavaí. Através dessas apresentações as crianças nos transmitem uma alegria gostosa, que conseguimos ver nos olhinhos de cada um”, elogiou o vice-prefeito, Pedro Baraldi.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí