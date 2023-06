28 declamadores participam da Audição Pública do 30º Festival Zé Maria no próximo sábado

No próximo sábado, dia 24 de junho, 28 declamadores sobem ao palco da Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade para a Audição Pública de avaliação de mérito do 30º Festival Zé Maria de Declamação. O evento é aberto ao público gratuitamente e as apresentações começam às 19h.

Os declamadores se inscreveram através do Edital de Concurso Cultural nº 001/2023 – FEMUP. O Festival Zé Maria está sendo realizado através de uma Audição Pública, descrita no Edital como um requisito para a modalidade Declamação do FEMUP. Nesta edição os textos declamados serão poesias constantes nas antologias das edições que compreendem o período de 1966 a 1981.

“Durante a Audição do Festival Zé Maria será avaliado, de forma democrática e transparente, o mérito da performance do declamador. A partir dessa avaliação, que será feita por uma Comissão Julgadora, serão selecionados e contemplados com premiação os 12 declamadores que atuarão durante a programação do FEMUP em novembro”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Confira quais serão as declamações da Audição Pública do 30º Festival Zé Maria:

Valdenice Barbosa Alves (Paranavaí/PR), com a poesia “Maria Rio Bahia”, de Gomes da Silva. FEMUP/1966.

Kátia Batista da Silva (Paranavaí/PR), com a poesia “Rotina”, de Nêodo Noronha Dias. FEMUP/1970.

Rayani Segantini de Araújo (Paranavaí/PR), com a poesia “Justiça”, de Neusa Sanches. FEMUP/1967.

Ana Helena Alves Teixeira (Maringá/PR) com a poesia “Maria das graças, de todos, da rua…”, de Paulo Marcelo Soares da Silva. FEMUP/1970.

Amanda Maria Larsen de Souza (Paranavaí/PR) com a poesia “Você sabe o que é poesia?”, de Marina de Oliveira. FEMUP/1979.

Willian das Dores Lima (Maringá/PR) com a poesia “Falsos Devaneios”, de Silvio Kobus. FEMUP/1966.

Giovanni Gimenez (Paranavaí/PR) com a poesia “Auto Retrato”, de José Diniz da Costa Neto. FEMUP/1981.

Mirtes Rosalina Bensassoli de Pontes (Paranavaí/PR) com a poesia “Na asa da vida”, de Valdir Zamproni. FEMUP/1976.

Taislaine Queiroz da Rocha (Paranavaí/PR) com a poesia “Amélia e Júlio”, de Gentil Carraro. FEMUP/1970.

Rafaela Pereira da Silva Barros (Paranavaí/PR) com a poesia “O amor”, de Maria Léia Sanches. FEMUP/1966.

Thamiris Dias Vasconcelos (Paranavaí/PR) com a poesia “Pergunta à guerra”, de Geni Spúrio. FEMUP/1972.

Raiza Medeiros (Paranavaí/PR) com a poesia “Vida e morte do meu eu”, de Carmem Lucia P. Klay. FEMUP/1972.

Débora Fernandes (Paranavaí/PR) com a poesia “Facções”, de Carlos Alberto Francovig Filho. FEMUP/1981.

Jeferson Douglas Bicudo (Paranavaí/PR) com a poesia “Nunca Cobarde”, de Daniel G de Carvalho. FEMUP/1975.

Rafael Schindler (Paranavaí/PR) com a poesia “Solidão”, de Marcos Carlson. FEMUP/1981.

Parmmenas Ferro Duarte (Paranavaí/PR) com a poesia “O Amor”, de Maria Léia Sanches / Elvira Maria. FEMUP/1966.

Camile Vitória Lopes Ferreira (Paranavaí/PR) com a poesia “Questão Social sempre atual”, de Carlos da Silva/ Gomildes Gomes/ Ricardo Antônio Dalestra. FEMUP/1969.

Márcia Cristina Silvério (São Carlos do Ivaí/PR) com a poesia “Rosa dourada”, de José Amaury Pereira. FEMUP/1969.

Lívia Micheletti Carneiro (Paranavaí/PR) com a poesia “Tensão e distensão”, de Aníbal Pagamunci. FEMUP/1979.

Ernandes Gomes Ferreira (Paranavaí/PR) com a poesia “A primeira bomba atômica”, de Gentil Carraro. FEMUP/1979.

Guilherme Mota Canabrava (Paranavaí/PR) com a poesia “Sim ou Não”, de Paulo Cesar de Oliveira. FEMUP/1974.

Paula Ingra Muniz Felix (Paranavaí/PR) com a poesia “O paraíso que sonhei”, de Miralva S. Ribeiro. FEMUP/1966.

Jonatan da Silva Aguido (Paranavaí/PR) com a poesia “Ironia”, de Ébano de Almeida. FEMUP/1969.

Karina dos Santos de Lima (Paranavaí/PR) com a poesia “Maria rio Bahia”, de Gomes da Silva. FEMUP/1966.

Lígia Maria Niehues (Paranavaí/PR) com a poesia “Busca”, de José Eduardo de Siqueira. FEMUP/1979.

Letícia Brambila (Maringá/PR) com a poesia “Rotina”, de Nêodo Noronha Dias. FEMUP/1970.

Fabiana Marinho da Silva Nascimento (Paranavaí/PR) com a poesia “Maria das Graças, de todos, da rua...”, de Paulo Marcelo Soares da Silva. FEMUP/1970.

Jessica Marinho da Silva de Sá (Paranavaí/PR) com a poesia “Procissão”, de Paulo Marcelo Soares da Silva. FEMUP/1970.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí