2ª edição do Festival do Trabalhador terá serviços gratuitos e atividades de cultura e lazer na Praça dos Pioneiros

Na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, a Prefeitura de Paranavaí vai realizar uma ação especial em homenagem a todos os trabalhadores. A 2ª edição do Festival do Trabalhador terá oferta de serviços gratuitos para a população, além de atividades programadas de cultura e lazer. A ação está programada para acontecer a partir das 8h, na Praça dos Pioneiros.

A Prefeitura mobilizou as equipes da Fundação Cultural, Ditran, Guarda Municipal e secretarias de Meio Ambiente, Assistência Social, Esporte e Lazer, e Desenvolvimento Econômico e Turismo para a oferta de uma série de serviços e atividades gratuitas para a população.

A programação começa às 8h com um passeio ciclístico, que terá um percurso de 16km. Também a partir das 8h acontece a “Caminhada pelo meu coração”. A proposta é que todos que fizerem caminhadas na Praça dos Pioneiros neste horário registrem com a equipe da Secretaria de Esporte quantas voltas percorreram. Ao fim do período, serão somados os trajetos de todos os participantes para verificar quantos quilômetros foram percorridos em prol de um coração saudável.

No período das 9h às 14h, vários serviços serão oferecidos simultaneamente, como: aferição de glicemia e pressão arterial; testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites; orientações sobre Saúde da Mulher e Saúde do Homem; divulgação dos serviços prestados pelos CRAS, CREAS e Centro da Juventude; divulgação e cadastro do serviço de Família Acolhedora; orientações e agendamentos referentes ao CadÚnico; recreação infantil; gincanas; atendimentos e esclarecimentos sobre Segurança e Educação no Trânsito; coleta de lixo eletrônico; orientações sobre separação de resíduos com a Cooperativa; recebimento de currículos; entrevistas de emprego com a equipe de RH das empresas Indemil e General Mills; orientações e estratégias para inserção no mercado de trabalho; além de apresentações da Orquestra Municipal, do Coral do SESC e a presença de food trucks.

O Festival do Trabalhador também contará com a parceria das faculdades de Paranavaí. A Unipar levará os cursos de Farmácia, com testes de glicemia e orientações sobre prevenção de hipertensão e diabetes; Psicologia, com orientações sobre Saúde Mental e qualidade de vida; Direito, com esclarecimentos e informações sobre Cidadania e acesso a direitos; Estética, com massagem craniana; Arquitetura, com atendimento em projetos e ideias para reformas; e Enfermagem, com atendimentos em saúde.

A Unespar participará do Festival com os cursos de: Ciências Biológicas, com orientações sobre dengue e escorpiões, além da montagem de sementeiras de hortaliças para distribuição; Pedagogia e Núcleo de Estudos e Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ), com orientações sobre o “Sistema de Garantias dos Direitos” de crianças e adolescentes; Direito e Núcleo de Práticas Júricas (NPJ), com assistência jurídica gratuita pra a comunidade carente de Paranavaí e região; Enfermagem, com orientações para a promoção da saúde mental; e Educação Física, com atividades de Crossfit, dança e outras atividades físicas.

A Unifatecie também estará presente durante a feira de serviços gratuitos, com alunos dos cursos de: Enfermagem, com testes rápidos de Tipagem Sanguínea e Fator RH; Psicologia, com escuta e acolhimento; Direito, com entrega de panfletos informativos e informações sobre Direitos Trabalhistas; Biomedicina, com testagem de glicemia; Farmácia, com orientações sobre higienização correta das mãos; Estética, com higienização facial e sobrancelhas; Fisioterapia, com avaliação e orientação postural e Quick Massage; Nutrição, com avaliações nutricionais; Engenharias, com atendimento à comunidade mostrando a função do sistema CREA/CONFEA; Pedagagia, com o projeto Brincando e Aprendendo, Contação de Histórias e jogos ao ar livre; Arquitetura e Urbanismo, com o projeto Arquitetura mais inclusiva; Odontologia, com promoção, prevenção e qualidade da saúde bucal; Medicina Veterinária, com orientações sobre bem-estar animal e posse responsável; e Educação Física, com atividades de consciência corporal e ginástica laboral.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí