2ª edição do Suruquá Rock terá shows gratuitos com IRA!, Edu Falaschi e 43 Duo

O movimento cultural de Paranavaí não para. Vem aí a 2ª edição do Suruquá Rock, um festival com shows gratuitos de bandas em evidência no cenário nacional e internacional. Este ano, quem vai comandar o som na Praça dos Pioneiros serão as bandas IRA!, Edu Falaschi e 43 Duo. As apresentações estão marcadas para o dia 20 de abril (sábado), a partir das 19h.

“Vai ser uma noite de muita música boa e a Praça dos Pioneiros terá toda uma estrutura com banheiros químicos, praça de alimentação, etc, para receber a população. Optamos por trazer o IRA!, que é uma banda com mais de 40 anos de estrada; o Edu Falaschi, que é uma referência do heavy metal, integrando a banda Angra por mais de duas décadas; e o 43 Duo, que é uma banda local credenciada através do Edital Cultura Viva. Temos certeza de que todo mundo vai curtir muito”, garante o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Em 2023, a 1ª edição do Suruquá Rock foi realizada em frente às escadarias do Estádio Municipal Waldemiro Wagner, com shows gratuitas das bandas Malta e Rosa de Saron.

IRA! – Um dos grandes nomes do rock nacional, a banda Ira! vem a Paranavaí comandada pelo cantor Nasi, comemorando mais de 40 anos de estrada e os 35 anos do lançamento do terceiro disco de carreira, o “PSICOACÚSTICA”, de 1988. Apesar de na época o trabalho ter sido incompreendido pela crítica e pelo público, com o tempo, ele se tornou cultuado pelos admiradores por trazer inovações ao rock nacional.

Além do repertório do disco “Psicoacústica”, a banda deve apresentar sucessos como “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade” e “Flores em Você”, que tocaram exaustivamente nos rádios brasileiros na década de 1980.

Edu Falaschi – O grande nome do heavy metal Edu Falaschi chega a Paranavaí com a turnê do seu novo álbum solo, “Eldorado”. Segunda parte da trilogia conceitual iniciada com “Vera Cruz”, o disco transita por diferentes vertentes da música latina enquanto segue acompanhando a complexa história do personagem Jorge. Além das novidades, o repertório vem cheio de surpresas e clássicos da carreira do cantor em sua passagem pelo Angra.

43 Duo – Um duo que soa como banda. Influenciados por bandas como Tame Impala, Pink Floyd e White Stripes, o 43 Duo traz aos palcos um show de indie-psicodélico todo construído com letras poéticas e de comunicação efetivamente emocional com o público. Batidas contagiantes, guitarras espaciais e sintetizadores fazem o espetáculo ainda mais especial.

A interação intensa entre os dois musicistas, a construção de arranjos entre bateria e teclas, tocados de forma simultânea, por Luana Santana, guitarra e vozes executadas por Hugo Ubaldo, fazem do show uma experiência arrebatadora e única, captando atenção da plateia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí