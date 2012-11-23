32º Festival Zé Maria de Declamação acontece neste sábado em Paranavaí

No próximo sábado (13/9), 35 declamadores sobem ao palco da Praça dos Pioneiros, em Paranavaí, para participar da Audição Pública de avaliação de mérito da modalidade Declamação do 60º Femup. A etapa, denominada 32º Festival Zé Maria de Declamação, é aberta ao público e terá início às 19h.

Os participantes se inscreveram por meio do Edital de Chamamento Público nº 01/2025 – 60º Femup, cuja Ata nº 01/2025, com as inscrições habilitadas, foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14 de agosto de 2025.

O Festival Zé Maria é realizado no formato de Audição Pública, previsto no edital como requisito para a modalidade Declamação do Femup. Nesta edição, os textos escolhidos para interpretação são poesias presentes nas antologias do Festival, que contemplam o período de 1966 a 2023.

A Declamação tem papel fundamental na história do Femup, estando presente desde a primeira edição. A interpretação das poesias mantém vivas as memórias e emoções que marcaram o Festival ao longo dos anos. Já a forma de seleção dos declamadores, por meio do Zé Maria de Declamação, também consolidou sua própria trajetória, chegando agora à 32ª edição.

“O Festival Zé Maria celebra não apenas a poesia, mas também a trajetória de gerações que mantêm viva a essência do Femup”, comenta Rafael Torrente, Diretor Presidente da Fundação Cultural.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí