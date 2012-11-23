33º Festival Zé Maria de Declamação emociona o público e define selecionados para o 61º Femup

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, realizou no último sábado (9), no Centro da Juventude, o 33º Festival Zé Maria de Declamação. A audição pública teve como objetivo selecionar os declamadores que darão voz aos poemas na 61ª edição do tradicional Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup), que acontecerá em novembro deste ano.

O evento contou com 17 inscritos e entregou ao público apresentações marcadas pela emoção, pela memória e pela potência da palavra falada. Além de ser uma seletiva, o encontro foi uma celebração que valoriza e mantém viva a forte tradição cultural da nossa Cidade Poesia.

Para o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, o nível das apresentações reflete a identidade do município. "O Festival Zé Maria é tradicional na cidade. Ver a entrega e a paixão de cada declamador no palco reafirma que a poesia é uma parte viva e importante da essência de Paranavaí", destacou.

A difícil tarefa de avaliar a interpretação e a presença de palco dos candidatos ficou a cargo de uma comissão julgadora especializada, composta por: Jani Carvalho, Jesus Soares e Reinaldo Marques.

Selecionados

A expectativa agora se volta para novembro, quando os talentos escolhidos subirão ao palco principal do 61º Femup, nos dias 13 e 14 de novembro.

Confira os declamadores selecionados: Adriana Prado, Ernandes Ferreira, Fabiana Marinho, Giovanni Gimenez, Guilherme Canabrava, Ighor Walace, Janaína de Assis, Jeferson Bicudo, Karina Lima, Lígia Niehues, Rayani Segantini e Val Barbosa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí