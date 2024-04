3ª edição do Festival do Trabalhador terá serviços gratuitos e atividades de cultura e lazer na Praça dos Pioneiros

A 3ª edição do Festival do Trabalhador, marcada para a próxima quarta-feira, dia 1º de maio, estará com uma programação cheia de atividades culturais e oferta de serviços gratuitos para a população. A ação está programada para acontecer das 8h às 13, na Praça dos Pioneiros, em homenagem a todos os trabalhadores de Paranavaí.

A Prefeitura mobilizou as equipes da Fundação Cultural, Ditran, Guarda Municipal e secretarias de Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Turismo e Ouvidoria Municipal para a oferta de uma série de serviços e atividades gratuitas para a população.

Confira os serviços que serão oferecidos pelas equipes da Prefeitura:

FUNDAÇÃO CULTURAL

* Cantinho da Leitura, Desenho e Pintura

* Concerto da Orquestra Municipal às 11h30

‌SAÚDE

* Aferição de pressão arterial e glicemia

* Realização de testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais

* Orientações sobre prevenção à dengue e cuidados com escorpiões

GUARDA MUNICIPAL

* Ações educativas com Guardas Municipais e apresentação de viaturas e equipamentos

OUVIDORIA

* Protocolo de solicitações e sugestões da população

* Orientações sobre o aplicativo Geocidadão

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

* Mutirão de vagas e recebimento de currículos (Agência do Trabalhador)

* Serviços da Sala do Empreendedor

* Simulador de voo

* Presença do carro da Infraero e panfletos de divulgação do aeroporto

DITRAN

* Consulta de multas e orientações sobre defesas e prazos

* Atividades sobre Educação no Trânsito

ESPORTE

* Desafio Caminhada do Trabalhador - meta de somar 500 voltas ao redor da Praça dos Pioneiros

‌MEIO AMBIENTE

* Coleta de Lixo Eletrônico

Além dos serviços ofertados pela Prefeitura, outras entidades parceiras também levarão atendimentos gratuitos à população, como as faculdades UniFatecie, Unespar e Unipar, com vários cursos; a Polícia Militar, com demonstração dos cães adestrados do Canil PM; o Corpo de Bombeiros, com demonstrações de salvamento; e o SESC, com recreação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí