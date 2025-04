3ª edição do Suruquá Rock será no dia 4 de maio com Biquini e bandas de Paranavaí

A 3ª edição do Suruquá Rock está confirmada para o dia 4 de maio, na Praça dos Pioneiros, em Paranavaí. Promovido pela Fundação Cultural, o festival chega à sua terceira edição com uma programação que une o talento local à força do rock nacional. A grande atração da noite será a banda Biquini, referência no cenário brasileiro desde os anos 1980.

Além do show principal, o evento contará com apresentações de Guglielmi Blues Band, Um Reino e Domínio Livre, três bandas locais.

“É um festival já consolidado, e este ano ganha ainda mais força com a presença da Biquini, uma banda nacional que, com certeza, vai atrair público de toda a região. Isso movimenta a cadeia produtiva da cultura e valoriza nossos artistas locais”, destacou Rafael Torrente, presidente da Fundação Cultural de Paranavaí.

“A expectativa é muito boa. Será um dia agradável, com momentos para colecionar memórias”, completou.

A programação tem início às 17h e o show principal está marcado para as 20h. Confira:

Às 17h, Guglielmi Blues Band – Faceta blues do guitarrista e cantor paranavaiense Thiago Guglielmi, que soma 17 anos de carreira como músico e produtor cultural, atuando principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Em sua formação completa, a Guglielmi Blues Band se apresenta em quinteto e conta com Lucas Trabuco (contrabaixo), Gustavo Bernardes (guitarra), Guilherme Boscaratto (bateria) e André Deré (teclado), além de Thiago Guglielmi (vocais e guitarra). Recentemente, a banda se apresentou no Festival de Aniversário de Paranavaí e tem participado de diversos festivais e eventos da região. No repertório, a banda mescla clássicos do rock nacional e internacional, além de clássicos do blues e versões diferenciadas, formando um show repleto de musicalidade.

Às 18h, Banda Um Reino – Formada por Alessandro Marcos Rosa da Silva (baixo), João Pedro Stella de Souza (bateria), Carlos Henrique Castilho Sanches (guitarra) e Anderson Sakakibara de Oliveira (vocal e guitarra), a banda já passou por diversos palcos e estúdios, tendo uma trajetória marcada por apresentações em eventos locais e regionais. Destacando-se por seu repertório autoral, a banda mescla elementos do rock com influências de outros estilos.

Às 19h, Domínio Livre – A banda foi criada por um grupo de amigos com o intuito de expressar, por meio de suas músicas autorais, o estilo único que cada integrante trazia. Formada por Núbia Rafaela (vocal), Ginaldo Balbo (trompete), Arthur Bellanda (saxofone), Bruno Alecio e Thiago Guglielmi (guitarras), Douglas Batista (contrabaixo) e Paulo César de Oliveira Júnior (bateria), apresenta uma mistura de rock, samba, soul e MPB, que rege o repertório da banda e a forma como são feitas suas canções. A Domínio Livre possui participações em diversos festivais, tendo canções contempladas em cinco edições do FEMUP – Festival de Música e Poesia de Paranavaí.

Às 20h, Biquini – Com mais de 40 anos de carreira e uma trajetória marcada por hits que atravessaram gerações, a banda Biquini é conhecida por sua energia contagiante e por canções que se tornaram verdadeiros hinos do rock nacional. Formada no início dos anos 1980, o Biquini conquistou o cenário musical brasileiro com músicas como “Tédio”, “Timidez”, “Vento, Ventania”, “Janaína” e “Chove Chuva”. Ao longo dos anos, o grupo se reinventou sem perder sua essência, mantendo-se relevante tanto entre os fãs mais antigos quanto entre as novas gerações. Com milhares de discos vendidos, turnês por todo o Brasil e apresentações em grandes festivais, o Biquini já dividiu palco com nomes importantes da música nacional e segue como referência no rock brasileiro. Atualmente, a banda é formada por Bruno Gouveia (vocal), Carlos Coelho (guitarra), Miguel Flores da Cunha (teclados) e Álvaro “Birita” Lopes (bateria).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí