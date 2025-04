4ª edição do Festival do Trabalhador terá serviços, cultura e lazer na Praça dos Pioneiros

No próximo dia 1º de maio, a Praça dos Pioneiros será palco da 4ª edição do Festival do Trabalhador. O evento acontece das 8h às 13h e tem como objetivo reconhecer e valorizar o esforço dos trabalhadores, além de fortalecer os laços comunitários, promover ações de responsabilidade social e oferecer serviços e orientações à população.

Diversas atividades gratuitas serão disponibilizadas ao público. “O Festival do Trabalhador promete ser uma grande celebração, reunindo instituições, estudantes, associações e trabalhadores para um dia de serviços, cultura, lazer e integração. Todos os munícipes podem participar”, afirmou Rafael Torrente, presidente da Fundação Cultural de Paranavaí.

A Secretaria de Assistência Social fará orientações sobre benefícios e serviços, além de oferecer consultas e agendamentos para inclusão e atualização no Cadastro Único.

A Fundação Cultural promoverá atividades literárias com a MovCÉU e um concerto especial da Orquestra Municipal de Paranavaí, a partir das 11h30.

A área da saúde contará com diversas ações da Secretaria Municipal, como orientações sobre dengue, ISTs, saúde da mulher e saúde bucal. Serão realizadas aferições de pressão arterial e glicemia capilar, em parceria com o Senac, avaliação de bioimpedância com apoio do Sesc, além de programas voltados à saúde do idoso, do trabalhador e à saúde mental.

A Secretaria de Meio Ambiente promoverá a coleta de lixo eletrônico, enquanto a Secretaria de Esportes oferecerá exercícios de alongamento e caminhada orientada a partir das 8h, apresentação de calistenia às 9h e um aulão de dança às 10h.

Já a Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio e Trânsito realizará ações educativas com guardas municipais, apresentação de viaturas e equipamentos, consultas de multas e orientações sobre educação no trânsito.

A Unespar participará com diversas orientações jurídicas nas áreas de família, consumidor e direito civil, além de ações de apoio a mulheres vítimas de violência, primeiros socorros, dicas para envelhecimento saudável, consumo de plantas medicinais, contabilidade e rodas de leitura. Também serão apresentados projetos como o Museu da Matemática e encenações teatrais com fantoches.

A UniFatecie levará ao evento atividades como o simulador de chuva e de perda de solo, orientações sobre direitos trabalhistas e previdenciários, ações de promoção da saúde, avaliação de ansiedade e dependência de internet, além de oficinas sobre cultura afro e indígena.

A Clínica de Odontologia Orthos também marcará presença, com espaços interativos e educativos voltados para a prevenção e saúde bucal. O público poderá participar de avaliações odontológicas gratuitas, receber orientações personalizadas e concorrer a brindes e descontos em tratamentos.

