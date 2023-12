71 anos de Paranavaí: Festival de Aniversário terá quatro shows gratuitos na Praça dos Pioneiros

Este ano, o município de Paranavaí completa 71 anos de emancipação política. E para comemorar em grande estilo, a Prefeitura vai realizar uma programação especial de shows gratuitos para a população, na Praça dos Pioneiros. Serão quatro atrações, de diferentes estilos musicais, para agradar o público de todas as idades.

O primeiro show do Festival de Aniversário acontece no próximo sábado, dia 9 de dezembro. A partir das 20h, a banda Raimundos sobe ao palco na Praça dos Pioneiros. Com 8 discos autorais, 30 anos de estrada e mais de 5 milhões de cópias vendidas, o Raimundos está marcado na história como uma das principais bandas de referência do universo punk rock, hardcore punk, rock alternativo, forrocore, metal alternativo e reggae do Brasil.

No dia 10 (domingo), o renomado diretor Bruno Rizzo traz a Paranavaí o show “Elvis Experience In Concert Tribute”, um espetáculo magnífico que conta a história de um dos maiores astros da música de todos os tempos, através de seus maiores sucessos. Uma mega produção, com 30 integrantes no palco, num espetáculo totalmente cantado e tocado ao vivo, além de um belíssimo ballet, backing vocal’s, banda e orquestra, que interpretam com maestria as músicas conhecidas por todos. O cenário, coreografias, trocas de figurinos e uma iluminação de última geração ajudam na imersão deste belíssimo espetáculo que traz os maiores sucessos do “Rei do Rock and Roll”, que fará com que todos se emocionem em uma viagem musical e visual que surpreenderá e encantará o público. A apresentação está marcada para às 20h.

No dia 14 de dezembro (quinta-feira), dia do aniversário de Paranavaí, é a vez da Banda Herança animar o público com um super espetáculo de som, luzes, e muita energia positiva, alegria e descontração. O show também começa às 20h. Conhecido como “O furacão do Paraná”, o grupo hoje se apresenta maiores feiras agropecuárias do Brasil, reunindo verdadeiras multidões, que aplaudem e cantam suas canções por onde passam. Desde a sua criação, em meados dos anos 90, a Banda Herança possui uma discografia de enorme sucesso, mantendo sua originalidade, com um estilo inconfundível, numa carreira sempre na ascendente. Hoje já são milhares de cópias vendidas em 7 CDs lançados ao longo de mais de 30 anos de carreira, fazendo a média de 20 a 23 shows por mês.

O último show do Festival de Aniversário de Paranavaí está marcado para o dia 23 de dezembro (sábado), e será uma surpresa para o público. “O único detalhe que podemos dar é que será um show sertanejo, que é do agrado de grande parte da população da nossa cidade”, comenta o secretário de Comunicação de Paranavaí, Américo de Castro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí