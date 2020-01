Dez artistas de Paranavaí, que trabalham em empresas da cidade vão soltar a voz e mostrar todo seu talento durante a 10ª edição do Festivoz (Festival a Voz do Trabalhador), que está marcada para acontecer no dia 15 de fevereiro, na Praça da Xícara. As apresentações começam às 20h e a participação do público é gratuita.

“O Festival, organizado pela Prefeitura através da Fundação Cultural, faria parte da Programação de Natal 2019, mas tivemos que cancelar as apresentações por conta do mau tempo e muita chuva naquele dia. Agora, em respeito aos artistas da cidade que se inscreveram, vamos realizar a 10ª edição do Festivoz na Praça da Xícara. A ideia é que aquele espaço também possa ser movimentado e melhor aproveitado, como antigamente”, explica o presidente do Fundação Cultural, Rafael Torrente. Serão premiados os cinco melhores intérpretes vão receber troféus e prêmios em dinheiro de R$ 150 a R$ 500. Os competidores serão avaliados por uma Comissão Julgadora formada por profissionais da área musical.

Confira a ordem das apresentações do 10º Festivoz:

Nº NOME DO ARTISTA NOME DA EMPRESA CARGO TÍTULO DA MÚSICA 1 Arquimedes do Amaral Procuradoria Geral da Prefeitura Assesor da Procuradoria Geral À sua maneira 2 Douglas Rafael da Silva Delatorre Colégio Estadual Professor João de Barro 3 Francisco de Assis de Almeida Colen Secretaria Mun. Desenvolvimento Urbano Auxiliar de fiscalização Boate azul 4 Dayane Paiva Aguiar Fórum de Paranavaí Estágiaria da 1° Vara Cível Oceano 5 Tatiane Dariva Guassu Prefeitura Municipal Fiscal do Procon More than words 6 Núbia Rafaela Alves Machado Rose Lingerie Auxiliar administrativo Como nossos pais 7 Sebastião Alves da Silva Prefeitura Municipal Vigia Paixão proibida 8 Jhonatan Águido Santa Casa Técnico em enfermagem Gostava tanto de você 9 Letícia Fernanda Lafayete Buckner Prefeitura Municipal Fiscal do Procon Quando a chuva passar 10 Jéssica Arnaut Insight Comunicação Visual Recepcionista Naquela mesa

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí