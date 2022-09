Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos podem se inscrever para o 10º Festival Altino Afonso Costa de Declamação

A Fundação Cultural abriu Convite Público para crianças e adolescentes que queiram declamar uma poesia na 10ª edição do Festival Altino Afonso Costa de Declamação. O evento, realizado através de uma parceria da Fundação Cultural com o GT de Artes Cênicas, é voltado para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, moradores de Paranavaí. As apresentações acontecem no dia 28 de outubro, a partir das 19h, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade.

Para se inscrever, basta acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br), ler atentamente as instruções do Convite Público, depois fazer a inscrição por meio do formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/9fHt7w35t17SAntp7. As inscrições só serão aceitas até o dia 9 de outubro.

Os participantes serão divididos nas seguintes categorias: categoria I – de 6 a 8 anos de idade; categoria II – de 9 a 11 anos de idade; e categoria III – de 12 a 14 anos de idade. As declamações podem ser individuais ou em grupo, sendo que, no caso de grupo, não deverá exceder o número de 5 integrantes e todos deverão estar de acordo com a faixa etária em apenas uma categoria.

A declamação não deverá exceder o tempo de 5 minutos. Poderá ser declamado um poema de qualquer autor, no idioma português, e o poema poderá ser fragmentado. Os inscritos serão presenteados por suas participações no Festival com um troféu (considerando cada declamação), certificado e kit surpresa.

Os objetivos do Festival são incentivar a arte de declamação de poemas entre as crianças e adolescentes; homenagear o escritor e declamador Altino Afonso Costa; e revelar novos talentos na arte de declamação de poesias.

Mais informações podem ser obtidas na Fundação Cultural pelo telefone (44) 3902-1128 ou através do e-mail: cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí