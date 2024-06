Domingo tem Festival de Música Raiz na Praça dos Pioneiros

No próximo domingo, dia 9 de junho, a Praça dos Pioneiros vai ser palco do Festival de Música Raiz. O evento, que terá início às 18h, terá show da OMVC Trio (Orquestra Maringaense de Viola Caipira) e do Grupo Tom Brasil. Os grupos submeteram propostas de prestação de serviço por meio do Edital de Credenciamento Viva Cultura, coordenado pela Fundação Cultural. As apresentações são gratuitas.

OMVC Trioé composto por Três Músicos Spallas (vocais e instrumentais) da Orquestra Maringaense de Viola Caipira, sendo eles: Jean Michel, Cauê Fernandes e Wesley Santos. Com um repertório de músicas cantadas e/ou instrumentais de viola caipira, o trio se apresenta mostrando a simplicidade do instrumento e ao mesmo tempo a sua versatilidade, tocando arranjos de músicas tradicionais do repertório caipira com arranjos vocais e instrumentais mais trabalhados. A Orquestra Maringaense de Viola Caipira iniciou suas atividades em maio de 2015 sob regência do Maestro e Violeiro Jean Michel, e conta hoje com aproximadamente 35 integrantes, sendo eles profissionais da música e simpatizantes da viola caipira.

O Grupo Tom Brasil já existe há 23 anos e traz a Viola Caipira como instrumento e patrimônio histórico-cultural, de extrema relevância para nosso meio, sendo um elemento identificador para uma nação de pessoas capazes de distinguir seu som ao ouvir o toque do primeiro acorde. O grupo se apresentará com Maurício Bana, Helitom Gomes, Cristiano Oliveira, Jonas Paes e Francisco Dervesilio Gomes - Tom Brasil, músico e historiador dedicado a este fantástico instrumento. O grupo busca promover momentos de pura cultura ao apresentar um espetáculo musical, no qual a história do Brasil e da Viola caipira será contada em causos populares, além disso, ao som da viola demonstrará como ela é tocada nos quatro cantos do país, promovendo uma viagem cultural onde o destaque será este instrumento que chegou por aqui na segunda viagem de caravelas vindas de Portugal.

O Festival de Música Raiz é uma das ações e item do Edital de Credenciamento Viva Cultura, chamamento público que credencia fazedores culturais que queiram propor apresentações para prestação de serviço em algumas ações promovidas ou apoiadas pela Fundação Cultural.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí