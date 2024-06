Estão abertas as inscrições para as Oficinas Imersivas do 1º Festar da Unespar

A Prefeitura de Paranavaí está recebendo esta semana Oficinas Imersivas relativas ao 1º Festar da Unespar, que contará com a parceria da Fundação Cultural, com intuito de promover integração e riqueza cultural no município. As oficinas serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de junho, nos equipamentos culturais da Fundação Cultural: Biblioteca Cidadã, Casa da Cultura e Ponto de Cultura além do calçadão da Praça dos Pioneiros.

As oficinas são abertas ao público em geral, gratuitamente. No total, são cinco oficinas imersivas: Teatro de Animação; Iniciação ao Canto Coral; Cultura em Ação; Reconhecer o Patrimônio Cultural ao meu redor; e Intervenções Urbanas em Arte. Para mais informações sobre as oficinas ofertadas, locais, horários, e links de inscrição, basta acessar o link: https://bit.ly/3Rn5rJM

Sobre o 1º Festar – O evento oferece uma programação diversificada com 49 atividades artísticas, incluindo todas as linguagens das artes e 13 atividades formativas, sendo 8 workshops curtos e 5 oficinas imersivas. Todas as atividades são realizadas por estudantes dos 7 Campi e docentes da Unespar, além da comunidade local convidada.

Para mais informações sobre a programação acesse: https://bit.ly/3KDCmGo

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí