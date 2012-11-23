Festival de Culturas Populares transforma a Praça dos Pioneiros em um encontro de música e tradição

No próximo dia 16 de agosto, Paranavaí será sede de mais uma edição do Festival de Culturas Populares. O evento será realizado pela Fundação Cultural, na Praça dos Pioneiros, com início às 17h, reunindo a comunidade em uma grande celebração da música, das tradições populares e da cultura regional.

Entre as atrações o festival terá apresentações da Banda Forró Mais Menino e da Orquestra de Viola de Maringá, que levarão ao público um repertório repleto de ritmos populares, valorizando a cultura brasileira. Além de incentivar o acesso à cultura, o evento fortalece a ocupação dos espaços públicos por meio de atividades culturais gratuitas, aproximando artistas e a comunidade.

O diretor-presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, Rafael Torrente, destaca que o festival faz parte do compromisso da administração municipal de democratizar o acesso à cultura e valorizar as manifestações artísticas populares.

"O Festival de Culturas Populares foi pensado para reunir as famílias, valorizar nossos artistas e proporcionar momentos de convivência e alegria. Queremos que a população ocupe os espaços públicos e tenha acesso a uma programação cultural de qualidade, fortalecendo nossas tradições e incentivando a cultura como instrumento de inclusão, identidade e desenvolvimento social", afirmou Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí