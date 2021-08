“Festival de Independência” vai contar com diversos eventos esportivos

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), está organizando diversos eventos esportivos para o dia 7 de setembro. O “Festival de Independência” vai contar com torneios esportivos nas modalidades de futsal infantil, basquete e futevôlei, além de recreação livre, aula de coreografias e uma caminhada monitorada.

A ação faz parte da programação de eventos da Semel, que aproveita o feriado do dia 7 de setembro para incentivar a prática esportiva. “Nossos eventos vão abranger todas as faixas etárias, pois queremos que a população se envolva diretamente com os esportes. Faz bem pra saúde, pra mente, pro corpo e com certeza ajuda as pessoas a terem um momento de leveza e tranquilidade”, afirma o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano de Souza.

Para realização dos eventos, a Semel terá equipes preparadas para organizar e acompanhar cada modalidade. Todas as normas de segurança serão rigorosamente seguidas.

Programação:

Basquete Street (3x3): Quadra externa do Noroestão, às 9h, com categoria única (masculino e feminino). Inscrições com Jairo (99846-0717) ou na Semel (3422-1516).

Futsal infantil: Quadra do Bola na Rede, às 9h, com categorias sub 9 (nascidos em 2012/13) e sub 11 (nascidos 2010/11). Inscrições na Semel (3422-1516).

Futevôlei: Quadra de areia do Noroestão, às 9h, com categorias aprendiz e intermediário. Inscrições com Igor Cortez (99991-9151) ou Claudir Buzignani (99138-6093).

Caminhada monitorada (4km): Concentração no Noroestão, às 9h.

Aulão de coreografias: Noroestão, às 16h30.

Recreação livre: Noroestão, das 14h às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí