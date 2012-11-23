Festival do Trabalhador chega à 5ª edição com serviços gratuitos e atrações na Praça dos Pioneiros

Nesta sexta-feira, dia 1º de maio, acontecerá a 5ª edição do Festival do Trabalhador, das 9h às 13h e das 17h às 22h, na Praça dos Pioneiros. Serão oferecidos serviços gratuitos, orientações, ações de saúde, atendimentos e apresentações culturais abertas à população.
Na área da saúde, a Secretaria Municipal ofertará vacinação a partir dos 9 anos, doses de rotina e contra a gripe, atualização da caderneta vacinal, testes rápidos e orientações. Também haverá atendimentos odontológicos, avaliação bucal e entrega de kits, além de ações do Programa Municipal de Tratamento de Obesidade, avaliação nutricional e análise de bioimpedância.
A Vigilância Sanitária fará orientações sobre escorpião e dengue, além de atividades voltadas a adolescentes, idosos, mulheres e homens. Os servidores do CAPS realizarão orientações, teste de burnout e exposições de trabalhos.
A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito fará consultas de débitos e multas, emissão de credenciais para idosos e pessoas com deficiência, atividades educativas e exposição de equipamentos da Guarda Municipal.
Na área social, haverá orientações sobre serviços e benefícios, atendimentos do Cadastro Único e emissão da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense. Também estão previstas ações voltadas às políticas públicas para mulheres, idosos e famílias, além de campanha dos conselhos municipais sobre a destinação do Imposto de Renda.
A Defensoria Pública prestará atendimento jurídico gratuito. A Diretoria de Turismo e Eventos fará divulgação de pontos turísticos e eventos da cidade.
Instituições de ensino participarão com atendimentos e atividades. A Unespar levará orientações sobre sustentabilidade e primeiros socorros. A Unifatecie terá serviços em áreas como saúde, direito, educação, administração, estética, agronomia e medicina veterinária, com atendimentos, avaliações e atividades educativas. A Unipar participará com orientações jurídicas, cidadania e atendimentos em saúde mental.
A programação cultural começa pela manhã, atividades do MovCEU das 9h às 13h e apresentação da Orquestra Municipal às 11h30. No período da tarde e noite, haverá brinquedos infláveis, gincanas, atividades esportivas e aulão de dança. O encerramento será com show da banda Causa Própria, às 20h.
Também haverá participação de instituições religiosas, atendimentos psicológicos, fonoaudiológicos e orientações jurídicas ao público.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí