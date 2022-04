Festival do Trabalhador terá serviços gratuitos e atividades de cultura e lazer na Praça dos Pioneiros

No próximo dia 1º de maio, a Prefeitura de Paranavaí vai realizar uma ação especial em homenagem a todos os trabalhadores. O Festival do Trabalhador terá oferta de serviços gratuitos para a população, além de atividades programadas de cultura e lazer. A ação está programada para acontecer das 8h30 às 17h, na Praça dos Pioneiros.

“Reunimos as principais secretarias de serviços e alguns parceiros para pensar uma ação especial no Dia do Trabalhador, que há muito tempo não é comemorado na cidade. Nossa maneira de homenagear a todos os trabalhadores de Paranavaí é oferecendo um dia de serviços gratuitos, de cuidados com a saúde, com o bem-estar e com atividades de lazer para a população”, enfatiza o secretário de Comunicação Social do município, Américo de Castro.

No período da manhã, das 8h30 às 11h30, o Festival do Trabalhador terá uma feira de serviços gratuitos à disposição da população. Quem for até a Praça dos Pioneiros, vai encontrar os alunos do CENAIC oferecendo cortes de cabelo gratuitos; e as equipes da Secretaria de Saúde e do SESC disponíveis para aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, testagem rápida de Sífilis, HIV e Hepatites Virais (com a equipe do SINAS), cálculo de IMC e orientações nutricionais (com a equipe do SESC). Além disso, os alunos do curso de Estética da Unipar vão oferecer tratamentos estéticos rápidos.

Em paralelo aos serviços de saúde e beleza, a equipe da Agência do Trabalhador estará recebendo currículos e dando orientações sobre as ações relacionadas a geração de empregos em Paranavaí. E para completar, 20 expositores vão apresentar seus produtos durante a Feira de Economia Criativa.

Também no período da manhã, a Fundação Cultural vai oferecer atividades especiais, com a presença da equipe da Biblioteca Municipal coordenando o Cantinho da Leitura, desenho e pintura. Às 10h começa a Contação de Histórias e às 11h acontece uma apresentação da Orquestra Municipal, com repertório de música popular brasileira.

Esporte e Lazer – A programação coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem várias atividades durante todo o dia. Para começar, o Pedal Rural terá concentração e saída do pátio do Havan às 7h.

Na Praça dos Pioneiros, as atividades se iniciam às 9h, com o Torneio de Futebol de Areia Infantil sub11 e sub 13, que deve acontecer durante todo o dia.

Das 9h às 11h acontece a “Caminhada pelo meu coração”. A proposta é que todos que fizerem caminhadas na Praça dos Pioneiros neste horário registrem com a equipe da Secretaria de Esporte quantas voltas percorreram. Ao fim do período, serão somados os trajetos de todos os participantes para verificar quantos quilômetros foram percorridos em prol de um coração saudável.

As atividades da manhã se encerram com um aulão de ginástica e coreografias, que começa às 11h. À tarde, das 14h às 17h, haverá recreação infantil e aulas espontâneas de Artes Marciais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí