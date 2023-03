Festival Mulheres em Cena terá programação gratuita na Praça dos Pioneiros nesta quarta-feira

A Fundação Cultural e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher se uniram para uma iniciativa muito bacana para enaltecer a força e a presença das mulheres no cenário cultural e social de Paranavaí. O Festival Mulheres em Cena vai reunir mulheres paranavaienses que protagonizam uma série de ações nas áreas de música, dança, declamação e rodas de conversa.

O Festival está marcado para a próximo quarta, dia 08 de março, na Praça dos Pioneiros, a partir das 19h, e é aberto para toda a comunidade.

Confira a programação completa do Festival Mulheres em Cena:

Atividades Permanentes

- Espaço da Secretaria Municipal de Educação, exposição de cartazes dos alunos sobre o tema.

- Espaço SINAS (Sistema Integrado de Atendimento em Saúde) - testagem rápida para o diagnóstico do HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Para a realização dos testes rápidos, é necessário a apresentação de documento oficial com foto.

- Exposição de fotografias artísticas (Retratos de Mulheres), dicas sobre fotografia e cliques fotográficos dos visitantes – com a artista Viviane Frutuoso.

- Demonstração de Produtos Coreanos - Atomy Paranavaí - Elza Fujii Makino.

- Culinária artesanal - Maju’s Assados e Congelados.

- Exposição de trabalhos artesanais – com mulheres da Associação de Artesãos Arte e Jóias.

- NUMAPE – Orientações.

Rodas de Conversa – 19h

- Roda de Conversa acerca das pautas: Mulher empreendedora no mundo do Artesanato com a Associação de Artesãos Arte e Jóias; Grupo de Mães da Oficina da Família do Centro de Atendimento a pessoa com deficiência acerca de suas vivências; Apresentação do Projeto Justiceiras com Regina Perrotta.

Apresentações Artísticas/Culturais – a partir das 20h

- Dança “Alma Cigana” com o Grupo de Dança Laços da Idade do Instituto Maurício Gehlen.

- Apresentação Musical com a cantora Renatinha (acompanhada por Bruno Albuquerque).

- Declamação de poesia – com grupo de 10 mães da Oficina de Família - Centro de atendimento à pessoa com deficiência.

- Apresentação Musical com a cantora Salete Sanita (acompanhada pelo tecladista Edilson Silva).

- Declamação de poesia com a atriz Rosi Sanga.

- Apresentação Musical com a cantora Josi Carvalho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí