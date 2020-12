Festival Paranavaí 68 anos vai homenagear município no dia de seu aniversário

A Fundação Cultural de Paranavaí está coordenando uma programação especial para homenagear a cidade no dia do seu aniversário. O Festival Paranavaí 68 anos está marcado para acontecer no próximo dia 14 de dezembro (segunda-feira) em formato de live, com três espetáculos shows de artistas locais. As transmissões ao vivo terão início às 19h e poderão ser acompanhadas pelas redes sociais dos artistas participantes e no Facebook da Fundação Cultural.

As três apresentações que vão compor a programação do Festival Paranavaí 68 anos foram habilitadas na categoria “Espetáculos em Live” do Edital de Chamamento Público nº 04/2020 – Fomento à difusão e Produção Cultural. O Edital foi publicado e realizado pela Fundação Cultural como parte do plano de ação na aplicação dos recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017/20, conhecida como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

A primeira apresentação do Festival Paranavaí 68 anos será às 19h, com live da banda Elemento Principal. O show apresentará repertório musical autoral da Banda Elemento Principal que está na estrada desde 2013 e mescla em sua identidade musical influências do hip-hop, reggae, rock e MPB. A banda vem se destacando no cenário nacional independente com letras poéticas e uma linguagem de rua.

Às 20h15, a transmissão ao vivo será do grupo Tributo Soul Music. O show homenageia a Soul Music através do repertório de artistas renomados como Tim Maia, Amy Winehouse e Seu Jorge. O público poderá usufruir de uma bela homenagem feita com ‘alma’, como o próprio nome do estilo diz. “Soul Music”, ou música da alma, em tradução literal, foi originada nos EUA e aflorou no Brasil no início dos anos 70, onde permanece em atividade até hoje.

A última apresentação começa às 21h30 com a Banda Garrafão, que encerrará o Festival executando um show especial com um repertório que marcou a cidade entre os anos 2001 a 2012. A Banda Garrafão tem 20 anos de estrada com 05 CDs, 01 DVD e alguns singles com clipes. Neste show, além das músicas autorais que compõem o repertório da banda, também serão apresentadas três músicas do Grupo Gralha Azul e a música “Coração”, composição de Dorgival Dantas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí