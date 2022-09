Grupos de Paranavaí e região se apresentarão no Festival de Culturas Populares e Música Raiz

Artistas e grupos de Paranavaí e região que atuam nos segmentos de culturas populares e música raiz (grupos de danças típicas, folclore, viola, entre outros) vão se apresentar no próximo sábado, dia 24 de setembro, durante o Festival de Culturas Populares e Música Raiz. O evento começa às 16h, na Praça dos Pioneiros.

Além das apresentações artísticas, o Festival também terá exposição de trabalhos de 20 artistas da Casa do Artesão, e oficinas dirigidas pelo Movimento Bandeirante.

Confira a programação artística do Festival de Culturas Populares e Música Raiz:

GRUPO GRALHA AZUL

O Grupo Gralha Azul surgiu no ano de 1977, a partir do TEP - Teatro Estudantil de Paranavaí que na época realizava peças teatrais musicadas. O grupo possui vários projetos musicais em todo o Estado e premiações em eventos por todo o Brasil.

ALAN MARQUES

Músico de Paranavaí, Alan faz shows em barzinhos e lanchonetes em toda região, tendo CD gravado e clipe no YouTube.

GRUPO DE DANÇA FOLCLÓRICA LAÇOS DA IDADE INSTITUTO MAURÍCIO GEHLEN

O Grupo de Dança Folclórica Laços da Idade surgiu há 3 anos no Instituto Maurício Gehlen, com o intuito de divulgar a dança folclórica mundial. Desenvolvendo coreografias adaptadas para facilitar a execução dos idosos, o grupo conta hoje com 35 integrantes, entre homens e mulheres.

Coreografia: Como é lindo esse meu Paraná

MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA AZEVEDO

A artista que já participou de algumas apresentações, interpreta uma música no Festival.

CLEITON VIOLA E DANIEL

A dupla se apresenta no Festival com clássicos da música raiz.

GRUPO DE DANÇA FOLCLÓRICA LAÇOS DA IDADE - INSTITUTO MAURÍCIO GEHLEN

O Grupo de Dança Folclórica Laços da Idade se apresenta com a sua segunda coreografia.

Coreografia: Alma Cigana

GRUPO DE CANTO DO SESC PARANAVAÍ

Um dos grupos de canto 60+ mais tradicionais da região noroeste do Paraná, iniciou suas atividades nos anos 90 sobre a regência de Dorival Torrente. Atualmente regressa com suas atividades após a pandemia.

REALIDADE STREET

O grupo composto por MCs da região Noroeste do Paraná, têm o objetivo de movimentar o gênero hip hop na cidade e região.

GRUPO DE VIOLA LUZ DA LUA

O grupo surgiu no ano de 2014 em São Carlos do Ivaí, através do trabalho com oficinas de música nas entidades do município. Em seu repertório, o grupo apresenta arranjos instrumentais dos clássicos da música raiz.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí