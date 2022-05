Inscrições para o 11º Festival de Dança vão até o dia 30 de maio

A Fundação Cultural abriu Convite Público para grupos de dança do município e região que queiram, voluntariamente, apresentar coreografias no 11º Festival de Dança de Paranavaí. O Festival, marcado para acontecer nos dias 8, 9 e 10 de julho, na Praça dos Pioneiros, é destinado a todos os gêneros e estilos de dança.

Os grupos, através de um responsável (professor ou coreógrafo), podem se inscrever exclusivamente pelo formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/H8rGFzCQfTvguMMfA. As inscrições serão aceitas até às 18h do dia 30 de maio.

Nesta edição, só será permitida a inscrição de coreografias na modalidade Conjunto, não sendo aceitas coreografias na modalidade solo ou duo. O grupo deve ter no mínimo 3 e no máximo 20 bailarinos. Solos e duos serão permitidos apenas como fragmento, integrando uma coreografia.

O Festival será dividido em duas categorias: Infantil (composta por bailarinos com idades entre 5 e 12 anos) e Juvenil/Adulto (composta por bailarinos com idades a partir de 13 anos). As apresentações da categoria juvenil/adulto acontecerão nos dias 8 e 9 de julho e as da categoria infantil no dia 10.

Para a categoria Infantil, cada grupo poderá inscrever apresentações que com tempo máximo de 5 minutos. Já para a categoria Juvenil/Adulto, o tempo máximo de apresentação é de 15 minutos, podendo executar coreografia única ou fragmentar o tempo total em, no máximo, quatro coreografias. Lembrando que é necessário informar no formulário de inscrição cada coreografia a ser executada. É importante frisar que cada grupo deve preencher o formulário de inscrição uma única vez, contendo todas as informações referentes à apresentação.

A distribuição das coreografias inscritas e ordem de apresentação nos três dias será feita pela Fundação Cultural, através de sorteio e de acordo com o número de inscrições recebidas.

Lembrando que a participação é voluntária, não haverá nenhuma forma de remuneração aos grupos que participarem, mas haverá Certificado de Participação para os grupos que se apresentarem.

Para mais informações, basta mandar um e-mail para o endereço cidadepoesia8@gmail.com ou ligar no telefone 3902-1128 (Fundação Cultural).

