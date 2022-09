Inscrições para o 11º Festival de Esquetes Teatrais vão até o dia 13 de outubro

A Fundação Cultural está com inscrições abertas para mais um importante evento de movimentação artística em Paranavaí: o 11º Festival de Esquetes Teatrais. O evento, que acontece no dia 29 de outubro, é para grupos, instituições ou escolas do município e da região que atuam com o segmento Teatro, e que queiram realizar apresentações de esquetes teatrais na edição 2022 do Festival.

Para se inscrever, basta acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br), ler atentamente os critérios disponíveis no Convite Público, e preencher o Formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/YqrxMHGyG11pf4Vi6. Também é possível fotos e outras imagens da esquete a ser apresentada. As inscrições só serão aceitas até o dia 13 de outubro.

Cada grupo, instituição ou escola pode se inscrever com mais de um esquete teatral, desde que os componentes (atores) não se repitam nas apresentações. O esquete deverá ter no máximo 10 minutos de duração e deve ser de Classificação Livre. Os inscritos serão presenteados por suas participações no Festival com um troféu (considerando cada esquete) e certificado para todos os inscritos.

Dedicado a todos os gêneros teatrais, o Festival de Esquetes Teatrais tem por objetivos: promover valores teatrais; incentivar o fazer teatral; e formação de novos grupos de teatro. A realização é da Prefeitura de Paranavaí, através da Fundação Cultural em parceria com o GT de Artes Cênicas.

Mais informações podem ser obtidas na Fundação Cultural pelo telefone (44) 3902-1128 ou através do e-mail cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí