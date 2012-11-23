Inscrições para o 15º Festival de Dança vão até o dia 8 de junho

A Fundação Cultural publicou nesta semana o Convite Público para grupos de dança do município e região que desejem, voluntariamente, realizar apresentações de coreografias no 15º Festival de Dança de Paranavaí. As apresentações do Festival estão previstas para os dias 4 e 5 de julho, na Praça dos Pioneiros.

Os grupos, por meio de um responsável (professor ou coreógrafo), poderão se inscrever exclusivamente pelo formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/THfwuUHoRZA3coGw8

As inscrições serão aceitas somente até o dia 8 de junho.

Nesta edição, será permitida apenas a inscrição de coreografias na modalidade Conjunto, não sendo aceitas coreografias na modalidade solo ou duo. O conjunto deverá ser composto por, no mínimo, três bailarinos. Solos e duos serão permitidos apenas como fragmento, integrando uma coreografia de conjunto.

O Festival será dividido em duas categorias, sendo elas: Categoria Infantil (composta por bailarinos com idades entre 5 e 12 anos) e Categoria Juvenil/Adulto (composta por bailarinos com idades a partir de 13 anos).

A distribuição das coreografias inscritas e a ordem de apresentação por dia será feita pela Fundação Cultural de acordo com o número de inscrições recebidas.

Lembrando que a participação é voluntária e não haverá nenhuma forma de remuneração para os grupos que participarem.

Confira a íntegra do Convite Público no link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/99AE954D

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3902-1128 ou do e-mail eventosculturapvai@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí