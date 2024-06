Inscrições para o 16º Festival de Corais estão abertas até o dia 8 de julho

A Fundação Cultural abriu nesta segunda-feira (17/6) Convite Público para corais do município e região que queiram, voluntariamente, se apresentar na 16ª edição do Festival de Corais de Paranavaí. O Festival acontecerá no dia 31 de agosto, com início às 17h, no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca.

Os grupos, através de um responsável, podem se inscrever exclusivamente pelo formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/2AG4F813MQExo5bM7. As inscrições serão aceitas até às 18h do dia 8 de julho (segunda-feira).

Cada grupo pode se apresentar com até quatro peças, desde que não ultrapasse o tempo total máximo de 15 minutos. Também serão permitidas apresentações à capela ou com o acompanhamento de instrumentos.

O Festival será destinado para a apresentação de até 10 grupos. Havendo um número de inscrição que exceda a quantidade prevista, a Fundação Cultural se reserva ao direito de considerar somente os 10 primeiros grupos inscritos. A decisão da Fundação Cultural será comunicada aos inscritos.

A exemplo das edições anteriores, os objetivos do evento são proporcionar o intercâmbio cultural, a difusão, a integração, o incentivo, o desenvolvimento e o fortalecimento dos laços entre corais regionais, nacionais e o público; prestigiar e valorizar o trabalhar desenvolvido pelos que se dedicam ao canto coral; e estimular a prática e o crescimento do canto coral.

Lembrando que a participação é voluntária e não haverá nenhuma forma de remuneração para quem se apresentar.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (44) 99124-1226 ou do e-mail cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí