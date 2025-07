Inscrições para o 17º Festival de Corais vão até o dia 5 de agosto

A Fundação Cultural publicou o Convite Público para corais do município e da região que desejarem, voluntariamente, se apresentar no 17º Festival de Corais de Paranavaí. O evento está previsto para o dia 6 de setembro, no Centro de Eventos.

Os corais, por meio de um responsável, podem se inscrever exclusivamente por meio do formulário online disponível no link: https://forms.gle/QBwk9dVrdr1oB8b79. As inscrições serão aceitas até o dia 5 de agosto.

Cada grupo poderá apresentar até quatro músicas, respeitando o tempo máximo total de 15 minutos.

Assim como nas edições anteriores, os objetivos do Festival são proporcionar intercâmbio cultural, difusão, integração, incentivo, desenvolvimento e fortalecimento dos laços entre corais regionais, nacionais e o público; prestigiar e valorizar o trabalho desenvolvido por aqueles que se dedicam ao canto coral; e estimular a prática e o crescimento dessa expressão artística.

A íntegra do Convite Público pode ser acessada pelo link:

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/8A7309EA.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3902-1128 ou pelo e-mail eventosculturapvai@gmail.com.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí