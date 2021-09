Inscrições para o 28º Festival Zé Maria vão até dia 20 de outubro

A Prefeitura de Paranavaí, através da Fundação Cultural, lançou esta semana o Edital de Concurso Cultural – Licitação na Modalidade Concurso nº 003/2021, que abre inscrições para o 28º Festival Zé Maria de Declamação. A audição pública do Festival acontece no dia 24 de outubro, às 16h, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade. Para participar, basta preencher o formulário de inscrição disponível no link https://forms.gle/dJfrJiHw2JGhosdk6 até o dia 20 de outubro.

Para participar, é importante estar atento a algumas exigências, como ter mais de 15 anos e optar por declamação individual ou coletiva, sem ultrapassar o limite de cinco pessoas. Caso o poema seja muito longo, o participante pode fragmentá-lo durante a apresentação, evitando exceder os cinco minutos permitidos pela comissão organizadora. Além disso, só poderão ser declamadas as poesias constantes nas antologias do FEMUP das edições dos anos de 2000 a 2012. As obras podem ser acessadas presencialmente na Biblioteca Júlia Wanderley, em horário normal de atendimento, ou através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1ZO7XC5Q8nACBVGNAWXHqyoW7W9dszKsm...

O festival é aberto a pessoas que sejam residentes em um dos 110 municípios que compõem a Mesorregião do Noroeste Paranavaí.

O 12 melhores declamadores do 28º Festival Zé Maria serão premiados com R$ 900, o troféu Natividade “Barriguda” e um kit com camiseta e dez antologias do Femup 2021. Além disso, os 12 selecionados estarão habilitados a declamarem as poesias classificadas no 56º Femup 2021 e gravarão a declamação em estúdio para a disponibilização do áudio no site do município e outros meios de divulgação.

O Festival Zé Maria de Declamação homenageia o artista José Maria Cavalcanti, que se mudou para o Paraná nos anos 1960. Zé Maria participou do Femup ao longo de 20 anos, sempre se destacando na categoria declamação.

Lembrando que todo o processo referente ao Edital (publicações e comunicados) podem ser acessados no site da Prefeitura fazendo o caminho Processos Licitatórios > Concursos > Concurso 03/2021. Mais informações e esclarecimento referentes ao Edital podem ser adquiridos através do e-mail cidadepoesia8@gmail.com ou pelo telefone (44) 3902-1128.

Antes de fazer sua inscrição, confira todas as informações constantes no Edital.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí