Mais de mil estudantes participam da 25ª edição do Festival Monteiro Lobato

Alunos dos 5ºs anos de 19 escolas da rede municipal de ensino de Paranavaí estão participando esta semana da 25ª edição do Festival Monteiro Lobato, um projeto de incentivo à leitura, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação. No total, são 1.038 alunos, além dos professores de Língua Portuguesa, famílias e a comunidade escolar envolvidas com o projeto. Nesta terça e quarta-feira (2 e 3), as crianças sobem ao palco na Casa da Criança e fazem esquetes e apresentações musicais com danças, intercaladas com leituras de textos produzidos pelos alunos. Todas as apresentações são de adaptações de obras do escritor infantil mais importante do Brasil que empresta o nome ao festival.

O Projeto Monteiro Lobato foi desenvolvido de fevereiro a agosto nas escolas do município e é composto por cinco etapas. Na primeira, os alunos do 5º ano fazem a leitura de obras do autor Monteiro Lobato. Depois, as instituições desenvolvem atividades, envolvendo leitura e escrita e a produção de cartazes, dobraduras e outras peças que fazem alusão aos personagens criados por Monteiro Lobato, envolvendo todas as turmas da escola. Na terceira etapa são produzidos textos de gêneros variados e os melhores são selecionados. A quarta etapa é a escolha de três textos que possam premiados por uma banca examinadora da Educação. E a quarta e última etapa consiste na apresentação das esquetes, músicas e leitura dos textos durante o Festival e na entrega de premiações para as escolas.

“A participação das equipes das escolas e das famílias é fundamental para o sucesso desse projeto. Foram várias etapas até chegar às apresentações do Festival e as crianças se dedicaram e aprenderam muito neste período. A ideia do projeto é incentivar a leitura e ajudar as nossas crianças a ter prazer em ler, o que amplia o seu vocabulário, desenvolve a imaginação e ajuda a cada uma delas a se tornar um cidadão crítico e participante na nossa sociedade”, avaliou a supervisora pedagógica de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação e coordenadora do projeto, Rosângela Viana.

A secretária de Educação, Adélia Paixão, prestigiou a abertura do evento e destacou: “é muito bom ver o envolvimento das crianças neste projeto e saber que o resultado que está por vir na vida escolar deles será positivo. Quando este projeto foi criado, ele foi idealizado com um cunho de competição, mas o objetivo era o mesmo - incentivar a leitura. O Monteiro Lobato é apenas uma das ações de inventivo ao aprendizado, ao avanço e sucesso escolar dos nossos alunos. A criança que lê bastante, se sai bem em Português, mas também consegue ir bem em Matemática, História, Geografia, e todas as disciplinas da escola, porque ela vai ganhando bagagem e incorporando conhecimento à sua vida. O sucesso na vida profissional, as boas oportunidades, começam com a leitura”, frisou.

Para o prefeito em exercício, Pedro Baraldi, “essas apresentações tão bem elaboradas, com as crianças esbanjando talento, são reflexo do excelente trabalho feito pelos nossos profissionais de Educação em sala de aula. Por isso, estamos muito contentes com a aprovação na Câmara do Projeto de Lei que autoriza a equiparação salarial dos Agentes de Apoio Educacional ao piso nacional da Educação. Temos trabalhado para valorizar os nossos profissionais, reconhecendo sua importância e dedicação aos alunos do município”.

