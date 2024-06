Mês de julho vai começar com muito "movimento" em Paranavaí durante o 13º Festival de Dança

Apesar das temperaturas mais amenas do mês de julho, o clima vai esquentar com muita vibração e “movimento” em Paranavaí com a realização da 13ª edição do Festival de Dança. O evento vai abrir o segundo semestre de atividades culturais promovidas pela Prefeitura de Paranavaí através da Fundação Cultural. As apresentações gratuitas estão marcadas para acontecer nos dias 5 e 6 de julho, a partir das 19h30, e dia 7 de julho, a partir das 18h, na Praça dos Pioneiros.

“Para esta edição, recebemos a inscrição de 44 coreografias, sendo 19 na Categoria Infantil (composta por bailarinos com idades entre 5 e 12 anos) e 25 na Categoria Juvenil/Adulto (composta por bailarinos com idades a partir de 13 anos). Serão, em média, 14 ou 15 apresentações por noite do Festival. Recebemos inscrições de grupos de Paranavaí, São Carlos do Ivaí, Paraíso do Norte, Nova Aliança, Cianorte e Mirador. Lembrando que a participação é voluntária e não haverá nenhuma forma de remuneração aos grupos que participarem”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí