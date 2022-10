Município organiza Festival das Crianças para o dia 12 de outubro

O município de Paranavaí, em parceria com o Sesc, vai realizar no dia 12 de outubro uma série de atividades em comemoração ao Dia das Crianças. Durante a tarde da próxima da quarta-feira, o Festival das Crianças terá diversas atividades para entreter a criançada no Parque Ouro Branco.

“Esse é um trabalho conjunto de diversas secretarias que tem como objetivo principal proporcionar uma tarde agradável às crianças. Queremos que as famílias participem e levem suas crianças ao parque, pois teremos diversas brincadeiras e atividades, além de apresentações de teatro e da orquestra. Sem dúvidas será uma tarde de muita alegria”, disse o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

O local escolhido para realização do Festival das Crianças tem como intuito aproximar as crianças da natureza. “Faremos as atividades na parte de cima do Parque Ouro Branco, debaixo das árvores, na pista de caminhada. Usaremos a oportunidade para falar com as crianças sobre a importância de preservar o meio ambiente”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Confira a programação completa:

14h - Brincadeiras tradicionais (bolha de sabão gigante, pula corda, pula elástico, bolinhas de gude, vai e vem, bola, jogos de mesa, jogo de memória, pimbolin, tênis de mesa, futebol prego, mini vôlei, xadrez gigante, perna de pau); Atividades manuais (confecção de balangandã, pintura com guache, desenho livre); e Cantinho da leitura (livros e fantoches); e pintura facial.

16h – Espetáculo de contação de história “MUNDIVERSO” - com Luciana Guedes;

16h45 – Prática de banda com os alunos do IPAC - Instituto Paranavaí de Arte e Cultura

17h – Espetáculo de teatro de bonecos “A pequena GRANDE História” - com Sérgio Torrente;

18h – Concerto da Orquestra Municipal - Especial Dia das Crianças

19h30 – Mostra Itinerante de Cinema SESC - O Grilo Feliz e os Insetos Gigante

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí