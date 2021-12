Município realiza festival de ginástica rítmica neste fim de semana

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai realizar neste fim de semana o Festival de Ginástica Rítmica 2021, no ginásio Lacerda Braga. O evento contará com a participação de meninas praticantes da modalidade em Paranavaí.

As aulas de ginástica rítmica acontecem na Associação Agir, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer, através do chamamento público, com aulas e treinamentos para crianças de Paranavaí.



O festival acontecerá no dia 5 de dezembro (domingo), a partir das 14h, no Ginásio Lacerda Braga (Lacerdinha).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí