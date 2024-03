Neste sábado tem Suruquá Street no Noroestão

Neste sábado, dia 23 de março, a Prefeitura realizará um evento especial que contará com diversas ações de arte urbana, o Suruquá Street. A programação é gratuita e acontecerá na área externa do Ginásio de Esportes Noroestão.

A partir das 17h, quem for até o local poderá acompanhar algumas apresentações artísticas realizadas por MCs e artistas regionais, incluindo uma apresentação da MC Amana, batalha de rima com o Núcleo Cultural Urbano Realidade Street, além de intervenções de Graffiti no local com os artistas Felipe Oliveira, Amana de Barros e Pedro Bera.

Felipe Oliveira mais conhecido como New Move, é grafiteiro, arte educador e produtor cultural. Iniciou sua trajetória na arte em 2002 em São Paulo-SP, sua cidade natal. Atualmente reside no Paraná ministrando oficinas de Graffiti no Projeto chamado IFFA (Ideias Fixa que Fazem Arte), atuando também em projetos sociais e espalhando sua arte em encontros de Arte Urbana nacionais e internacionais.

Amana de Barros, autodidata e multiartista, desde a infância já reproduzia desenhos com facilidade. O contato com o Hip Hop permitiu o pertencimento e maior desenvoltura no expressar daquilo enquanto cultura. O Graffiti, juntamente com os aspectos da arte Xilogravura, ressignificou os traços dos estilos que desenvolve. Ao participar do coletivo TODAS, rede latino-americana de mulheres e queers da arte urbana, obteve consciência de identidade e disciplina necessárias para o comprometimento para com essa arte. Desde então, participa de projetos voluntários com a temática “Arte Underground”, em que se dissemina a poesia de rua Slam e o Graffiti como vivência e cultura que liberta. Também participa de movimentos/mostras culturais que envolvem a temática Graffiti e Artes Visuais, oficinas de Graffiti e atua com o macrocampo “Desenho Artístico” nas escolas municipais do município.

Pedro Bera iniciou na arte de rua com intervenções com papel e cola (lambe-lambe) enquanto cursava arquitetura. Posteriormente, iniciou o curso de design gráfico, e em paralelo começou os graffiti e stickers (adesivos). Apesar de atuar formalmente como designer, atualmente dedica tempo e tem foco maior em sua carreira artística.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí