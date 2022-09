Período de inscrições para o Festival de Culturas Populares e Música Raiz vai até 12 de setembro

A Fundação Cultural abriu nesta sexta-feira (2/9) o período de inscrições para grupos de Paranavaí e região que atuem nos segmentos de culturas populares e música raiz (grupos de danças típicas, folclore, capoeira, viola, instrumental, entre outros) e queiram, voluntariamente, compor a programação do Festival de Culturas Populares e Música Raiz. As inscrições ficarão abertas até às 18h do dia 12 de setembro e devem ser feitas através do formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/C2rpVGpa7NM1XSY16

O Festival de Culturas Populares e Música Raiz está marcado para acontecer no dia 24 de setembro, a partir das 16h, na Praça dos Pioneiros. O evento terá a apresentação de até 12 grupos. Havendo um número maior de inscrições, a Fundação Cultural irá considerar somente os 12 primeiros grupos inscritos.

Cada grupo deverá indicar, no ato da inscrição, o tempo de apresentação, que não pode ultrapassar 15 minutos. Lembrando que a participação é voluntária e não haverá nenhuma forma de remuneração para quem se apresentar.

O Convite Público com todos os detalhes para as inscrições está disponível no Diário Oficial dos Municípios, acessando o link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/B0918EAD. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3902-1128 ou pelo e-mail cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí