Prefeitura anuncia atrações do Festival de Aniversário dos 72 anos de Paranavaí

Dezembro está chegando e a Prefeitura de Paranavaí já fechou a programação do Festival de Aniversário da cidade. Serão três fins de semana de festa com shows nacionais para agradar ao público de todas as faixas etárias, trazendo variados ritmos musicais.

O show de abertura do Festival acontece no dia 8 de dezembro (domingo) com o grupo Traia Véia tocando os maiores sucessos do sertanejo que todo mundo ama.

No dia 14 de dezembro (sábado), dia do aniversário de Paranavaí, quem vai fazer a festa com a galera é a banda Capital Inicial, tocando clássicos do rock nacional que marcaram gerações.

E para fechar com chave de ouro, o grupo Sem Abuso traz toda a alegria do pagode com um show pra lá de animado no dia 21 de dezembro (sábado).

Todas as apresentações serão gratuitas para a população.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí