Sete grupos se apresentam neste sábado durante o 15º Festival de Corais

Aproximadamente 200 cantores de sete grupos vão participar da 15ª edição do Festival de Corais de Paranavaí no próximo sábado, dia 1º de julho, na Praça dos Pioneiros. O evento é gratuito, aberto ao público e as apresentações dos grupos de Paranavaí, São Manoel do Paraná e Maringá começam às 19h30.

Quem for até a Praça dos Pioneiros no sábado, poderá conferir as apresentações dos seguintes grupos: Coral IEADP (Paranavaí-PR); Coral Viver Mais (São Manoel do Paraná-PR); Coral Recordar é Viver (São Manoel do Paraná-PR); Coral COCAMAR (Maringá-PR); Coral Juvenil do IFPR (Paranavaí-PR); Coral Sicoob Metropolitano (Paranavaí-PR): e Coral Vívere (Paranavaí-PR).

A exemplo de edições anteriores, os objetivos do evento são: proporcionar o intercâmbio cultural, a difusão, a integração, o incentivo, o desenvolvimento e o fortalecimento dos laços entre corais regionais, nacionais e o público; prestigiar e valorizar o trabalho desenvolvido pelos que se dedicam ao canto coral; e estimular a prática e o crescimento do canto coral.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí