Sexta-feira tem Festival Mulheres em Cena na Praça dos Pioneiros

A Prefeitura de Paranavaí, através da Fundação Cultural, e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, mais uma vez se uniram para a realização do Festival Mulheres em Cena que busca enaltecer a força e a presença das mulheres. O Festival vai reunir ações culturais e sociais da Fundação Cultural e seus parceiros e do CMDM por meio das instituições e secretarias que o compõe.

O Festival está marcado para a próxima sexta-feira, dia 08 de março, na Praça dos Pioneiros, a partir das 18h30, e é aberto para toda a comunidade. Na programação, estão previstas Roda de Conversa, exposições, artesanato, música, dança, literatura, e as mulheres que geram isto tudo protagonizando a noite, que será encerrada com uma apresentação do Duo Crisálida– composto pelas musicistas Rafaela Machado (Voz e percussão)e Jacqueline Cardoso (Voz e violão), com um repertório riquíssimo que promete encantar o público.

Confira a programação completa do Festival Mulheres em Cena:

ATIVIDADES PERMANENTES – 18h30 às 21h30

Espaço da Secretaria Municipal de Educação, exposição de cartazes dos alunos sobre o tema;

Espaço SINAS (Sistema Integrado de Atendimento em Saúde) - testagem rápida para o diagnóstico do HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Para a realização dos testes rápidos, é necessário a apresentação de documento oficial com foto;

Exposição e venda de trabalhos artesanais – com mulheres da Associação de Artesãos Arte e Joias;

Espaço NUMAPE – Orientações;

Espaço Coletivo LGBTQI+ de Paranavaí;

Espaço Instituto Maurício Gehlen;

Espaço da escritora Terezinha de Nadai;

Poesia Itinerante – Alunas do Curso de Teatro da Casa da Cultura gerido pelo IPAC.

RODAS DE CONVERSA – 18h30

Roda de Conversa: “De que Mulheres estamos falando” – sob orientação do Grupo de Pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas e Núcleo de Educação para as Relações de Gênero da UNESPAR, campus de Paranavaí.

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS – a partir das 19h

Apresentação Musical – Alunas do Curso de Violino da Casa da Cultura gerido pelo IPAC, Prof. Alysson Ariel Guillen;

Apresentação de Dança "Carimbó do Fuxico" - Grupo de Dança Folclórica Laços da Idade do Instituto Maurício Gehlen;

Leitura de poesias de escritoras brasileiras - Alunas do Curso de Teatro da Casa da Cultura gerido pelo IPAC, Prof. Val Barbosa;

Apresentação de um Conto Popular com Rosi Sanga;

Show musical com o Duo Crisálida (Rafaela Machado - Voz e percussão / Jacqueline Cardoso - Voz e violão).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí