Suruquá Rock 2026 terá dois dias de shows e Jota Quest como atração principal

O Suruquá Rock 2026 será realizado nos dias 27 e 28 de março, na Praça dos Pioneiros, em Paranavaí. Promovido pela Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, o festival reunirá bandas locais e regionais e terá como principal atração a banda mineira Jota Quest.

O show do Jota Quest estava inicialmente previsto para dezembro de 2025, mas foi transferido para março de 2026 por causa das fortes chuvas registradas naquele período.

As apresentações começam a partir das 19h nos dois dias. Confira.

27 de março, a partir das 19h, na Praça dos Pioneiros

Banda Um Reino

A Banda Um Reino nasceu de uma amizade de mais de 15 anos entre seus integrantes e, há cerca de cinco anos, transformou essa parceria no principal projeto musical do grupo. Desde então, a banda tem se apresentado em diversos palcos e estúdios, consolidando sua trajetória na cena musical.

Entre os destaques da carreira estão a gravação do clipe da música “Prece”, em 2024, com financiamento da Lei Paulo Gustavo; a participação no Hallelujah Rock Fest, promovido pelo Estúdio Garagem Bar, em 2023; e a apresentação no Palco Band da Expoparanavaí 2023.

O grupo também participou do evento Rock na Praça em 2022, além de realizar gravações no Estúdio 438, em São Paulo, nos anos de 2021 e 2022.

Acoustix

A Acoustix é um projeto musical acústico formado pelos artistas Bruno Rizzo e Edu Curti, ambos com mais de 20 anos de experiência no cenário musical. O duo apresenta releituras de clássicos do rock e do pop internacional, trazendo novas interpretações para músicas que marcaram gerações.

Com timbres vocais distintos — o de Bruno, mais grave, e o de Edu, mais agudo — os músicos criam uma combinação marcante em versões acústicas de sucessos como “Don’t Stop Believin’”, “Forever” e “Iris”, entre outros.

Os arranjos buscam preservar a essência das canções originais, incorporando elementos instrumentais como violões, piano e cordas, que contribuem para uma sonoridade envolvente e intimista. O projeto tem se apresentado em diferentes tipos de eventos e prepara o lançamento de trabalhos nas principais plataformas digitais.

28 de março, a partir das 19h, na Praça dos Pioneiros

Empala Rock

A Empala Rock é uma banda de Maringá que se destaca pela energia e versatilidade de suas apresentações. Formado por Lui Puppin (bateria), Giba Souza (baixo e voz) e Ganso (guitarra e voz), o trio apresenta um show dinâmico que mescla clássicos do rock e do pop.

Com essa proposta musical, o grupo já dividiu o palco com nomes importantes da cena nacional, como a banda Velhas Virgens.

Além das releituras de grandes sucessos, a Empala Rock também investe em músicas autorais, disponíveis nas principais plataformas digitais, ampliando sua conexão com o público.

Com apresentações marcadas pela intensidade e pelo repertório diversificado, a banda vem conquistando espaço na cena independente e levando sua música a diferentes públicos.

Kichuti 80

Kichuti 80 é uma banda que atua profissionalmente há cerca de dois anos, apresentando um show especial dedicado ao rock nacional das décadas de 1980 e 1990.

O repertório reúne clássicos de algumas das principais bandas que marcaram a chamada “era de ouro” do rock brasileiro, proporcionando ao público uma viagem musical por sucessos que atravessaram gerações.

A banda tem se destacado pela escolha cuidadosa do repertório e pela dedicação de seus integrantes, buscando sempre oferecer apresentações envolventes e de qualidade. Para isso, o grupo conta com estúdio próprio para ensaios e preparação dos shows.

Jota Quest

Celebrando quase três décadas de carreira, a banda mineira de pop-rock Jota Quest segue levando ao público um show repleto de sucessos que marcaram gerações.Após a bem-sucedida turnê comemorativa “JOTA25”, que celebrou os 25 anos do grupo com mais de 200 apresentações em arenas e estádios pelo país e público superior a 1,5 milhão de pessoas, o quinteto vive uma das fases mais marcantes de sua trajetória.

Percorrendo o país de ponta-a-ponta desde o final da pandemia, quinteto vem protagonizando uma das melhores fases de sua caminhada, com espetáculo audiovisual retrô-futurista e repertório que repassa todas as fases de sua carreira de sucessos, surpreendendo e emocionando fãs do grupo mineiro que segue como um dos mais queridos e ativos de sua geração.

No repertório grandes hits que marcaram sua trajetória como “Dias Melhores”, “Fácil”, “Só Hoje”, “Encontrar Alguém”, “Amor Maior”, “Na Moral”, “Do Seu Lado”, “O Sol”, “Além do Horizonte”, “Tempos Modernos”, entre outros, além dos hits mais recentes como “Numa Boa”, “Valer o Dia” e “Te Ver Superar”, reunidas no novo álbum de inéditas “De Volta ao Novo (Deluxe)”, lançado em 2024. Com mesma formação desde o início, o casamento inabalável de Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria) se mantém fiel à sua essência, mostrando, como poucos de sua geração, que ainda é capaz de alcançar novos horizontes em uma renovada explosão de energia e criatividade.

Destaques na cena Pop-Rock desde sua estreia, em meados dos anos 90, a banda brasileira Jota Quest segue como uma das mais queridas e ativas do país. Somando mais de 8 milhões de cópias físicas vendidas de seus álbuns e registros “ao vivo”, a banda já supera a marca de mais de 1 bilhão de views e plays no ambiente digital.

Com 2 prêmios “Grammy Latino” no currículo e muita história para contar, o quinteto ultrapassa a marca de 4 mil apresentações no Brasil e exterior, incluindo quatro passagens pelo ‘Palco Mundo’ do Festival Rock in Rio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí