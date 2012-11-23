Suruquá Street vai reunir música, dança, arte e esportes radicais em Paranavaí neste domingo

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural e da Secretaria de Esportes e Lazer, vai realizar no próximo domingo (21/9), a partir das 15h, mais uma edição do Suruquá Street. O evento acontecerá na pista de skate ao lado do Ginásio Noroestão, com uma tarde de muita cultura, lazer e diversão para toda a comunidade.

A programação vai reunir música, dança, arte urbana e esportes radicais. Entre as atrações confirmadas estarão o DJ Njaay, os MCs Teaga e Drop, o Grupo de Dança Estúdio Arte Corporal e a intervenção de graffiti com a artista Amana.

Também haverá apresentações de manobras de skate e bike. O evento contará ainda com a participação especial do grupo Realidade Street.

Todas as atrações foram credenciadas por meio do edital Viva Cultura, iniciativa que busca valorizar e dar visibilidade aos artistas de Paranavaí e da região, fortalecendo a produção cultural local.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí