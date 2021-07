Município realiza Fórum Regional e Conferência Municipal de Cultura nos dias 23 e 24 de julho

O município de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, vai realizar neste mês de julho uma nova edição do Fórum Regional de Cultura e também a 6ª edição da Conferência Municipal de Cultura. O fórum vai acontecer no dia 23 (sexta-feira) e a conferência no dia 24 (sábado).

O Fórum será uma grande oportunidade de diálogo entre dirigentes municipais e agentes culturais da região noroeste, em prol do avanço das políticas culturais desta região. Haverá a participação da Superintendência Estadual de Cultura, Confederação Nacional de Municípios (CNM), prefeitos, conselheiros estaduais de cultura, secretários de cultura e outros.

O tema conexão “Cultura se faz junto”, norteará os debates e pretende fortalecer e criar uma rede de cooperativismos entre os municípios, gestores e sociedade civil na construção das políticas públicas de cultura da nossa região noroeste.

Na sequência do fórum, haverá a 6ª Conferência Municipal de Cultura, que será voltada somente para os artistas e gestores de Paranavaí para discussões da política cultural local e eleição dos novos membros da sociedade civil que vão compor o Conselho Municipal de Política Cultural pelo próximo mandato de dois anos.

Encerrando o fim de semana cheio de atrações culturais, no domingo dia 25 de julho haverá uma live com apresentação de artistas de rua e também da Orquestra Municipal de Paranavaí.

Confira a programação completa:

FÓRUM REGIONAL DE CULTURA

23/07 – 9h às 12h/13h30 às 16h30 – Reunião pela plataforma meet com transmissão ao público

9h – Abertura

9h15 – Palestra Luciana Casagrande Pereira – Superintendente de Cultura do Governo do Paraná apresenta as ações programadas para a cultura no Estado

10h – Palestra Ana Clarissa Fernandes – Analista técnica de cultura da Confederação Nacional de Municípios (CNM)

11h – Participação de gestores municipais e dirigentes culturais do Estado convidados

12h – Intervalo

13h30 – Recepção da tarde com apresentação cultural

14h00 – Participação de dirigentes culturais da região noroeste com relato de suas experiências e perspectivas

15h15 – Debate – Conexão: Cultura no Noroeste – Dificuldades, perspectivas, soluções, cooperação e transformações

16h15 – Apresentação cultural e encerramento

Link de inscrição para participar do Fórum: https://forms.gle/Nz6ByCkVUW45ZGLe6

6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

24/07 – Sábado – 9h às 12h/13h30 às 16h30 – Casa da Cultura Carlos Drummond (híbrido)

Inscrição e credenciamento será realizado antecipadamente de 15 a 23 de julho

9h – Abertura - Apresentação da agenda do dia e da metodologia de trabalho da Conferência, e leis locais que a fundamentam.

9h15 – Adriano Esturilho (Presidente Sated/PR), Conselheiros Estaduais da Cultura representantes da Sociedade Civil – Leonardo Ferreschi e Alan Gaitarosso.

10h – Painel expositivo

11h – Participação de fazedores culturais locais com relatos de suas experiências empreendedoras

12h – Intervalo

13h30 – Recepção da tarde com apresentação cultural

13h45 – Assembleia dos segmentos – Discussões sobre a atuação do segmento e indicações de representantes

15h – Plenária Geral – Eleição do novo Conselho Municipal de Política Cultural, representantes da sociedade civil

16h15 – Encerramento com as deliberações finais

Link de inscrição para participar da Conferência: https://forms.gle/2xs4rSzwhLE2tc5p6

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí