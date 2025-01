Paranavaí promove 1º Fórum Econômico para debater oportunidades de investimento

A Prefeitura Municipal de Paranavaí, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí (Aciap), realizará, na próxima quarta-feira (29), o 1º Fórum Econômico de Paranavaí, um evento voltado para empresários e investidores interessados em explorar as oportunidades de negócios no município e contribuir para o planejamento estratégico de ações futuras.

O fórum será realizado no Auditório da Aciap, localizado na Rua Pernambuco, nº 766, a partir das 8h30. O palestrante principal será Guto Silva, secretário do Planejamento do Estado do Paraná, que abordará as perspectivas econômicas e as potencialidades de investimento na região.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli, o objetivo do evento é apresentar a identidade e a vocação econômica de Paranavaí, além de fomentar um diálogo entre o setor público e privado. “A participação de todos é fundamental para o fortalecimento do desenvolvimento econômico de nossa cidade”, destacou.

“O encontro também será uma oportunidade para coletar sugestões e ideias dos participantes, visando alinhar as demandas empresariais às iniciativas da administração municipal. A iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura em impulsionar o crescimento econômico local e atrair novos investimentos para Paranavaí”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí