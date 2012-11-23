Fundação Cultural divulga agenda de abril do MovCEU

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A Fundação Cultural de Paranavaí divulgou a programação de abril do MovCEU, projeto que leva ações culturais gratuitas a diferentes regiões do município.
As atividades deste mês começam no sábado, dia 25, no Distrito Dep. José Afonso, vizinho de Quatro Marcos, e voltam ao mesmo local no dia 30.
Confira o cronograma:
ABRIL
25/04, das 15h às 18h, no Distrito Dep. José Afonso
30/04, das 17h às 20h, no Distrito Dep. José Afonso
O MovCEU é uma van adaptada como equipamento cultural itinerante, adquirida pela Prefeitura de Paranavaí em 2025 para levar atividades culturais a diferentes bairros da cidade. A programação é divulgada mensalmente, com locais e horários das próximas ações. Alterações podem ocorrer conforme as condições climáticas.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí