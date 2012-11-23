Fundação Cultural divulga agenda de abril do MovCEU

A Fundação Cultural de Paranavaí divulgou a programação de abril do MovCEU, projeto que leva ações culturais gratuitas a diferentes regiões do município.



As atividades deste mês começam no sábado, dia 25, no Distrito Dep. José Afonso, vizinho de Quatro Marcos, e voltam ao mesmo local no dia 30.

Confira o cronograma:

ABRIL

25/04, das 15h às 18h, no Distrito Dep. José Afonso

30/04, das 17h às 20h, no Distrito Dep. José Afonso



O MovCEU é uma van adaptada como equipamento cultural itinerante, adquirida pela Prefeitura de Paranavaí em 2025 para levar atividades culturais a diferentes bairros da cidade. A programação é divulgada mensalmente, com locais e horários das próximas ações. Alterações podem ocorrer conforme as condições climáticas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí