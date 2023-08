Inovathon 2023 está com inscrições abertas

O Inovathon, um evento que tem como objetivo transformar ideias para resolução de problemas da comunidade em soluções criativas que podem virar negócios de sucesso. O evento realizado pelo município de Paranavaí, em parceria com Sebrae, UniFatecie e Cocamar acontecerá de 15 a 17 de setembro.

O “problema” a ser solucionado pelos participantes será apresentado no primeiro dia do Inovathon 2023. Os participantes deverão pensar de forma inovadora buscando projetar soluções que possam resolver as dores consequentes do problema apresentado.

Só poderão se inscrever e participar do evento pessoas maiores de 16 anos. O número de vagas é limitado em até 50 participantes e divididos em até 10 equipes, no máximo. As equipes serão compostas por no mínimo 3 e no máximo 5 participantes. As melhores esquipes serão premiadas em R$ 5 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3º lugar).

As inscrições podem ser feitas através deste link: https://www.sympla.com.br/evento/inovathon-2023/2124114.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí