Inscrições de obras para a Mostra de Artes Cidade Poesia vão até 14 de julho

Começa hoje (20/6) e segue aberto até o dia 14 de julho o prazo para artistas da área de Artes Visuais de Paranavaí e região que queiram inscrever suas obras para a edição 2022 da Mostra de Artes Cidade Poesia (MACP). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/eczShvkPo44cteiU7

Serão aceitas obras originais (que não configurem cópias ou reproduções) e inéditas nas formas de desenho, gravuras, pintura, escultura, cerâmica, fotografia, artesanato e outras linguagens das artes plásticas e visuais. As dimensões de cada obra devem estar descritas detalhadamente no campo específico do Formulário de Inscrição. Todas as obras inscritas devem ter Classificação Livre.

Cada artista pode inscrever até duas obras, mas é necessário preencher um formulário para cada obra inscrita. A participação pode ser individual ou através de coletivos artísticos, desde que os dados de todos os componentes sejam informados no formulário de inscrição.

A Mostra de Artes Cidade Poesia estará aberta para visitação de todos os públicos de 1º a 30 de agosto na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade e, além da exposição de obras artísticas, também terá programação artística correlata e trabalhos de arte educação. O objetivo da Mostra é estimular e reconhecer a criatividade na produção artística regional, além de proporcionar a democratização da arte e facilitação de seu acesso.

O Convite Público com as informações detalhadas sobre o processo de inscrições e organização da Mostra está disponível em anexo. Mais informações podem ser obtidas junto à equipe da Fundação Cultural pelos telefones (44) 3902-1128 ou através do e-mail cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí